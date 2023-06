Omluva a peníze pro Válkovou za článek, v němž ji web spojil s prokurátorem Urválkem

Vydavatelství CMI News se omluvilo poslankyni Heleně Válkové (ANO) za několik formulací v článku, jenž upozornil na její odbornou spolupráci s někdejším komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Současně jí uhradilo náklady na soudní řízení. Zmíněná satisfakce je výsledkem dohody, kterou spolu obě strany uzavřely u soudu. V prvním soudním kole přitom Válková spor prohrála.

Od půlnoci ze středy na čtvrtek je na zpravodajském webu Info.cz zveřejněná omluva poslankyni Válkové. Server v lednu 2020 upozornil, že ve druhé polovině 70. let ve Výzkumném ústavu kriminologickém při Generální prokuratuře napsala s Urválkem odborný článek o ochranném dohledu. Institutu zneužíval komunistický režim k pronásledování disidentů.

"Válková se v KSČ podílela na šikaně disidentů. S mužem, který poslal na smrt Horákovou," zněl titulek článku, jenž jejich spolupráci popisoval. Josef Urválek byl prokurátorem, který v 50. letech vedl několik zinscenovaných procesů s odpůrci komunistického režimu. Podílel se i na justiční vraždě Milady Horákové.

"Společnost CMI News, s. r. o., provozovatelka internetových stránek www.info.cz, se tímto omlouvá Prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc., za případnou újmu, kterou jí způsobila v soukromém, pracovním i veřejném životě publikací tvrzení týkajících se její osoby," zní podstata omluvy.

Nepravdivá tvrzení

V titulku článku jeho autor Michal Půr, tehdejší šéfredaktor webu, přímo spojil Válkovou s nátlakem na disidenty, k němuž represivní orgány ochranný dohled zneužívaly. Spočíval v opakovaných domovních prohlídkách, povinnosti se hlásit či omezení pohybu. Autor zároveň uvedl, že Válková musela o takovém dění vědět a že ve studii psala o potřebě převychovat disidenty.

"Uvedená tvrzení jsou nepravdivá, případně se jedná o nepřípustné hodnotové soudy," stojí na konci omluvy. Součástí dohody je finanční kompenzace ze strany vydavatelství. "Je povinné uhradit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku ve výši 184 000 korun," řekla Aktuálně.cz mluvčí Městského soudu v Praze Štěpánka Tykalová.

Právě u pražské městské instance se spor pravomocně uzavřel. Soudkyně Veronika Křesťanová potvrdila dohodu před týdnem. "Byl schválen smír, kterým se žalovaná zavázala poskytnout žalobkyni omluvu, a to dopisem i veřejně na stránkách www.info.cz v rubrice Zpravodajství a zaplatit náklady řízení," dodala mluvčí.

Policie případ možné pomluvy odložila

Válková podala žalobu na ochranu osobnosti předloni v březnu, žádala omluvu a milion korun. Prvoinstanční Obvodní soud pro Prahu 9 loni v listopadu žalobu zamítl. Poslankyně se odvolala. Ke smíru se strany zavázaly, když soudkyně pražské městské instance Veronika Křesťanová v průběhu jednání dávala najevo, že s původním rozsudkem nesouzní.

"Zaskočilo mě, že by mě někdo mohl podezřívat z toho, že bych se jakýmkoliv způsobem podílela na šikaně disidentů s kýmkoliv. Je to naprosto neprokazatelné, nikdy se to nestalo," reagovala na vydání článku Válková. Tehdy byla zmocněnkyní vlády pro lidská práva a aspirovala na post ombudsmanky. Po vydání článku kandidaturu stáhla.

Poslankyně ANO podala na autora článku Michala Půra a historika Petra Blažka, který v textu vystupoval jako respondent, také trestní oznámení pro pomluvu. Policie případ odložila. "Již v době, kdy byl ochranný dohled uložen prvnímu politickému odpůrci, nemohla poškozená (Válková) nevědět o zjevném excesu při výkladu tohoto pojmu," uvedla přitom ve svém závěru.