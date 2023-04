V příštích dnech klesne v noci teplota pod nulu. Mrazy mohou poškodit ovocné stromy

V příštích dnech bude v Česku v noci až minus šest stupňů Celsia. V nižších polohách proto hrozí poškození kvetoucích ovocných stromů. Meteorologové doporučují stromy chránit před mrazem například orosováním či pálením vlhkého rostlinného odpadu.

Pro většinu Česka platí výstraha před mrazy už v noci na pondělí. Pouze pro jižní části Jihomoravského a Zlínského kraje začíná až od pondělních 22:00. Pro všechny regiony je vyhlášena do středečních 08:00. "Výstraha platí zatím do středečního rána. V dalších dnech se může upřesnit nebo prodloužit pro některé oblasti až do rána čtvrtečního," doplnili pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle předpovědi se budou teploty v noci na pondělí pohybovat mezi plus jedním až minus třemi stupni Celsia, ale při slabším větru mohou klesnout na minus pět stupňů. V noci na úterý se pak už zřejmě teploty vůbec nedostanou nad nulu, budou mezi minus dvěma až minus šesti stupni. V noci na středu poté meteorologové očekávají teploty minus jeden až minus pět stupňů a v noci na čtvrtek od nuly po minus čtyři stupně.

Protože se mráz objeví ve vegetačním období rostlin, může lidem poškodit na zahradách ovocné stromy či zeleninu. "Mráz by mohl v polohách pod 500 m nadmořské výšky poškodit zejména kvetoucí meruňky, broskvoně a rané odrůdy slivoní," uvedli meteorologové.

Zeleninu a další nižší rostliny mohou lidé podle ústavu ochránit zakrytím světlou netkanou textilií. "V případě stromů je možno použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik, orosování porostů drobnými vodními kapičkami v období záporných teplot, zpravidla před východem Slunce, nebo dýmování, zakuřování spalováním vlhkého rostlinného odpadu v bezprostřední blízkosti stromů," sdělil ústav.