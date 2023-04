Česko zažilo první tornádo letošního roku. Lovci bouřek ho potvrdili na jižní Moravě

V okolí Letovic na Blanensku se v pátek navečer při přechodu bouřkové oblačnosti objevilo slabé tornádo. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav, šlo podle něj o první letošní tornádo v Česku. Že vzdušný vír dosedl na zem, potvrdila podle ústavu nezisková organizace Czech Thunderstorm Research Association. Hlášené nejsou žádné škody, hasiči likvidovali na třech místech popadané stromy.

"Zpočátku panovala nejistota, zda způsobené škody byly z tornáda, nebo z postupující squall line (bouřkové linie, pozn. red.). Nutné vizuální potvrzení, že vír dosedl na zem a jednalo se o tornádo, provedli lidé z Czech Thunderstorm Research Association," sdělili meteorologové.

Lidé sdíleli na internetu několik fotografií a videí tohoto meteorologického jevu na Blanensku. "Je na nich vidět tromba pod bouřkovými oblaky a slabá rotace. Je těžké zjistit, zda se v krajině objevily i nějaké škody způsobené právě tímto případným tornádem. Zároveň se vyskytovaly škody způsobené silnějšími nárazy větru," řekl Peter Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Původně tak meteorologové hovořili pouze o trombě, ne o tornádu. "Kdyby náhodou měla nějaký kontakt se zemí, tak to bylo jen na chvíli v lese a bylo by to jen velmi slabé tornádo," doplnil Hruška před potvrzením tornáda.

Na sociálních sítích se objevila videa zachycující podobný jev v pátek také u Horního Štěpánova na Prostějovsku. "Na záběrech byla vidět nálevka, ale jestli to byla tromba a nedotklo se to země, nebo to bylo tornádo… to řekne jen terénní průzkumník," řekl serveru iDnes.cz Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu. Podle něj však nebudou na místě nijak výrazné škody.

Bouřky se v pátek vyskytly ve více částech republiky, postupovaly od západu k východu a v této roční době jsou spíše vzácností. Vzdušné víry v podobě tromby na rozdíl od tornáda nepáchají škody. Lidé si těchto jevů všímají intenzivněji především po ničivém červnovém tornádu z roku 2021, které se prohnalo částí Břeclavska a Hodonínska. Tornádo o rychlosti přes 300 kilometrů za hodinu za sebou tehdy nechalo devastující škody na majetku a šest obětí na životech.