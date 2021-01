V Praze je nové bezkontaktní tlačítko pro chodce. Funguje ve zkušebním režimu

Pražané mohou u přechodu pro chodce na Dvořákově nábřeží u Klášterské ulice využít bezkontaktní tlačítko pro chodce. Město jej namontovalo proto, aby lidé nemuseli mačkat to klasické, a snížila se tak pravděpodobnost případného přenosu nemoci covid-19. Bude fungovat půl roku ve zkušebním režimu.

Technická správa komunikací nevyměňovala celá tlačítka, ale do toho současného nechala namontovat mikrovlnný senzor. | Foto: ČTK

Praha loni na jaře při první vlně pandemie vypnula z bezpečnostních důvodů tlačítka pro chodce, což však zhoršilo dopravu.

"Bezkontaktní tlačítko jsem asi před půl rokem vymyslel já při první vlně koronaviru. Oslovili jsme český trh a zjistili, že na evropském trhu v podstatě neexistují. Nakonec se Technická správa komunikací domluvila, že se prototyp pokusíme vyrobit společně s firmou Eltodo. Zkušební provoz bude půl roku, kdy budeme čekat i na zpětnou vazbu lidí, zda to považují za přínos pro pěší dopravu ve městě," řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Žijeme v jediném městě široko daleko, kde si krátkým mávnutím a přidržením ruky přivoláme zelenou na přechodu, aniž bychom se museli čehokoliv dotknout. Nápad na bezdotykovou technologii jsem dostal během první vlny pandemie a dnes jsme ji začali testovat na Dvořákově nábřeží. pic.twitter.com/21HgbroA9H — Adam Scheinherr (@Adam_Scheinherr) January 12, 2021

Technická správa komunikací nevyměňovala celá tlačítka, ale do toho současného nechala namontovat mikrovlnný senzor. Funguje na bázi infračerveného čidla a je umístěn z boku klasického tlačítka. Vzdálenost, na kterou funguje po přiblížení dlaně, je nyní nastavena na pět až 20 centimetrů. A to kvůli tomu, aby se nezastavovala auta a nespouštěla zelená pro chodce v případě, že někdo okolo pouze prochází. Ochráněno je i proti přelepení. "Má svou autokalibraci. Kdyby chtěl systém někdo sabotovat, tak ono se do 20 vteřin překalibruje a pozná překážku," řekl náměstek ředitele Technické správy komunikací Martin Pípa.

Na každé křižovatce, kde případně čidlo v budoucnu bude, zůstane rovněž mechanické tlačítko. Pro případ, že by se senzor porouchal. "Je to z bezpečnostních důvodů," dodal Pípa.

Do roku 2022 by semaforů mohlo být kolem stovky

Pokud se nový systém osvědčí, město ho namontuje na dalších místech. Udělá to vždy při rekonstrukci křižovatek a semaforů. "Do roku 2022 jich (semaforů) má být obnoveno kolem stovky," řekl Scheinherr. Čidla by se mohla objevit například na náměstí I. P. Pavlova, u Národního muzea či Karlova mostu. Kromě zájmu lidí bude záležet také na ceně za tlačítka.

Tlačítka pro chodce nechalo město kvůli pandemii na několik týdnů vypnout loni na konci března. Na některých místech to ale zkomplikovalo dopravu. Nejvýrazněji se opatření promítlo na čtyřproudých komunikacích, jako jsou Švehlova, Průmyslová nebo Patočkova ulice, kde byly potíže největší. Zastavení vozidel na podobných místech mohlo znamenat stop až pro 70 aut najednou.