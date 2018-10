V Praze postaví po více než deseti letech nový kostel, základní kámen požehná Duka

před 39 minutami

Na pražském Barrandově by měl do dvou let vyrůst nový kostel s komunitním centrem. Základní kámen nového kostela Krista Spasitele požehná 1. listopadu pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. V Praze nový kostel nebyl postaven více než deset let. Ten barrandovský podle pražského arcibiskupství vzniká kvůli rostoucímu zájmu obyvatel Barrandova o aktivity tamní farnosti. V hlavním městě se další kostel s komunitním centrem připravuje na sídlišti Černý Most.

Farnost Praha Hlubočepy má své sídlo u kostela sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově. S rostoucím zájmem obyvatel o aktivity farnosti však přestal kostelík stačit a vznikl nápad na stavbu nového s dostatečnou kapacitou. Volba padla na místo, kde farnost dříve provozovala Misijní středisko - mezi ulicemi Grussova, Lamačova a Gabinova. Komise zástupců farnosti a odborníků vybrala na jaře roku 2013 projekt Ateliéru Žiška. Hlavním účelem je vybudovat sakrální prostor, ale stavba má mít i společenské využití. Interiéru kostela bude dominovat skleněný kříž se sochou Krista Spasitele z běleného lipového dřeva a kruhová kaple se svatostánkem. Po vyschnutí stavby se na kůr instalují nové varhany. Autory liturgických prvků, jako jsou oltář, svatostánek či křtitelnice, jsou Stanislav Kolíbal a Petr Váňa. V přízemí bude kavárna obrácená k dětskému hřišti, v suterénu s prosklenou stěnou komunitní centrum s klubovnami pro setkávání matek s dětmi, pro aktivity mládeže, skautů a seniorů. Společenský sál bude sloužit pro přednášky, komorní koncerty, tanec či jako filmový klub. Stavba má územní rozhodnutí z roku 2015 a pravomocné stavební povolení je z roku 2017, generálním dodavatelem se letos stal Metrostav. Energii by mělo dodávat ekologické tepelné čerpadlo, pro které už byl proveden zkušební vrt. Vykácené dřeviny nahradí nové stromy. Pro stavební firmu bude platit zákaz práce o nedělích a během církevních a státních svátků. Na kostel se skládají soukromí dárci, třetinu nákladů uhradí pražské arcibiskupství. Na transparentním účtu je zatím asi 63 milionů korun. V Praze byl prvním kostelem postaveným po roce 1989 kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích, vysvěcený v roce 1994. Nejmladší v Praze je Komunitní centrum s kostelem Matky Terezy na Jižním Městě, otevřené v roce 2007. Podobné, ale menší zařízení pro kulturní, duchovní a sociální aktivity předtím vzniklo na západě metropole v Nových Butovicích. Již léta se plánuje kostel a komunitní centrum na východním sídlišti Černý Most, ale v jeho případě nejsou vyřešeny všechny problémy s územní přípravou, uvedl mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman. Zatímco centrum Prahy je za svou mnohasetletou historii kostely protkáno a obyvatel v něm nepřibývá, městské periferie obývají desetitisíce lidí, ale při vzniku sídlišť se s ohledem na tehdejší dobu se sakrálními prostory nepočítalo.