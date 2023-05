V Písku někdo strhl modrožlutou vlajku města, spletl si ji s ukrajinskou

V Písku někdo v pondělí strhl modrožlutou vlajku města, připomínající ukrajinskou. Radnice se už od začátku ruské invaze potýká s nevolí místních, kteří si myslí, že jde o symbol napadeného státu. "Ptají se nás, proč máme všude ukrajinskou vlajku. Naši píseckou přitom máme vyvěšenou už stovku let, ale lidé ji prostě neznají," říká místostarosta Josef Soumar (Piráti).

"V pondělí ráno jsem dostal podnět, že máme utrženou vlajku před základní školou Tomáše Garrigua Masaryka. Hned jsem zjednal nápravu s městskými službami a vyvěsili jsme ji zpět," vysvětluje Soumar deníku Aktuálně.cz.

Vlajka Písku vznikla před 120 lety a na rozdíl od té ukrajinské má opačné pořadí barev: modrý pruh je dole, zatímco žlutý nahoře. "Vlajku města vytvořil August Sedláček odvozením ze znaku města, a to z barev zlatého půlměsíce a hvězd na modrém nebi," vysvětlila již dříve mluvčí města Petra Měšťanová.

Místostarosta Soumar uvádí, že v Písku mnozí lidé odmítají pomoc Ukrajině, která čelí ruské agresi od loňského 24. února. Podle něj na to mají vliv hlavně dezinformace, které chodí do e-mailových schránek. "Týká se to mladých i starších od 18 do 90 let. U nás je to skutečně problém všech, nedá se říct, že by podobným věcem věřili pouze senioři," dodává Soumar.

Krátce poté, co radnice vrátila městskou vlajku na své místo, se místostarosta dozvěděl, že někdo před oslavami konce druhé světové války strhl také českou a sovětskou vlajku u památníku. "Česká zmizela úplně a sovětskou někdo nechal pohozenou na zemi," říká.

Nedaleko Písku se při osvobozování Československa v roce 1945 potkaly americká a sovětská armáda, proto si město konec druhé světové války dlouhodobě připomíná vyvěšením obou vlajek. "Strhávání vlajek mě naštvalo. Události, které má lidstvo za sebou, je potřeba si připomínat. Tohle by se dít nemělo," míní Josef Soumar.