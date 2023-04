Konec týdne proprší, na horách bude sněžit. Teploty zůstanou pod deseti stupni

V pátek a o víkendu bude pršet, na horách připadne sníh. Průměr nejvyšších denních teplot se bude do soboty pohybovat kolem osmi stupňů Celsia, v neděli se mírně oteplí, při zmenšené oblačnosti až na 14 stupňů. V noci by se měly teploty udržet většinou nad nulou. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

"Počasí dnes i v dalších dnech bude deštivé, a to vlivem zvlněné studené fronty spojené s tlakovou níží, která bude ze Středomoří postupovat k severu až severovýchodu. Dnes čekáme srážky hlavně ve východní polovině území, a to i vydatnější, jinde se objeví jen ojedinělé přeháňky," uvedl ČHMÚ. Čtvrteční ráno podle meteorologů už nebylo mrazivé jako ve středu, nejčastěji bylo mezi osmi a čtyřmi stupni Celsia. Přes den se maxima dostanou na šest až deset stupňů Celsia, v severozápadní polovině Čech a na krajním východě místy až na 12 stupňů. Související Zimu Češi zvládli, čas na oddech ale nemají. Stát řeší, jak zajistit energie i dál V pátek zaprší na většině území. "Zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny budou srážky trvalé a vydatnější a část z nich bude padat ve formě mokrého sněhu," sdělili meteorologové. Nejnižší noční teploty očekávají meteorologové šest až dva stupně Celsia, ojediněle až nula. Přes den pak tři až osm stupňů, na severovýchodě kolem deseti stupňů Celsia. Zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami bude i v sobotu. V polohách nad 1000 metrů nad mořem a při intenzivnějších srážkách přechodně nad 500 metrů budou i srážky sněhové. V neděli očekávají meteorologové občasný déšť a přeháňky, nejvyšší denní teploty vystoupají až na 12 stupňů Celsia, při zmenšené oblačnosti až 14 stupňů. Podobný ráz počasí čeká Česko podle předpovědi i na začátku příštího týdne.

