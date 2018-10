V Dobvi na Písecku komise podváděla, řekl soud. Ten vzápětí sám chyboval v přepočtu

Třem kandidátům z jedné strany volební komise přidala dohromady 200 hlasů. Bylo to úmyslné, konstatoval soud.

České Budějovice, Praha - Ovlivnit volby se podle soudu pokusili členové okrskové volební komise v Dobvi na Písecku s necelou tisícovkou obyvatel. Ve volebním okrsku číslo 1 tam totiž několika kandidátům na jedné kandidátní listině přidali hlasy. Kandidátce pod názvem Sdružení ODS a nezávislých kandidátů pro Dobev to vyneslo tři místa v zastupitelstvu. Jedno z nich jí ale nyní vzal soud. Sám přitom chyboval.

Přidání hlasů bylo opravdu markantní. V okrsku, ve kterém bylo odevzdáno 209 hlasovacích lístků, zapsali trojce na kandidátce Zuzaně Keclíkové plných 200 křížků. Toho si všimli členové konkurenční kandidátky a velice rychle sehnali 25 voličů, kteří jim potvrdili, že Keclíkové hlas nedali.

Případ proto skončil u soudu, který si vyžádal veškerou dokumentaci a výsledky přepočítal. A došel k tomu, že došlo k podvodu. "Rozdělení mandátů projevené vůli voličů neodpovídá. U volební strany číslo 3 byl úmyslně zkreslen výsledek hlasování, a to tak, že tato strana byla zvýhodněna," konstatoval Krajský soud v Českých Budějovicích.

Přepočítání zjistilo, že Keclíková ve skutečnosti obdržela jen 99 hlasů. Podobně pak byli zvýhodněni i další dva lidé ze stejné kandidátky Richard Pavelka a Josef Turek - každý z nich dostal přesně o 50 hlasů méně, než mu komise nakonec zapsala.

"Právě navýšení počtu hlasů o 100 a dvakrát o 50 svědčí o úmyslné zjevné snaze volební stranu číslo 3 zvýhodnit," uvedl soud, přičemž zdůraznil, že pouhou optickou kontrolou pomocného sčítacího archu je zcela zřejmé, že uvedení tři kandidáti nemohli získat dvojnásobek případně téměř trojnásobek počtu hlasů než jiní.

I po přepočítání hlasů však nakonec Keclíková zastupitelkou zůstala. Vypadne z něj ale Turek, který měl ve skutečnosti jen 77 preferenčních hlasů proti původně vykázaným 137.

Prostě neuměla počítat

Sama starostka Jaroslava Strnadová ale slova soudu o úmyslném podvodu mírní. "Zfalšováno to určitě nebylo. Ta paní, která to počítala, byla u voleb poprvé a neuměla počítat," míní. Chyba jde podle ní za předsedou komise a zapisovatelkou, protože vše mělo projít kontrolním přepočtem, který by na špatný výsledek přišel. "Pak mi přiznali, že ji vůbec nekontrolovali," dodává starostka.

Pravda je, že v onom případě následně chyboval v počtech i soud. Ten původně přiznal hlas sdružení KSČM a nezávislí, jehož členové na chybu upozornili - místo jednoho dostalo dva mandáty.

Ty však nemělo sdružení dlouho. Soud vzápětí zjistil, že špatně spočítal podíly hlasů a nový mandát mu sebral a přidělil vítězi voleb, SNK pro Dobev, v němž obhajovala mandát i starostka Strnadová. To nakonec získalo místo čtyř pět z celkových jedenácti mandátů.

Před volbami se odstěhovala

Dobev není jediná, kde soud zasáhl a změnil rozdělení mandátů.

Krajský soud v Praze změnil výsledky voleb také v třísethlavé vesničce Trnová u Mníšku pod Brdy. Vyhověl stížnosti, že jedna kandidátka sdružení Trnová společně neměla v den voleb trvalé bydliště v této obci - měsíc předtím se odstěhovala. Po přepočítání hlasů pak mandát připadl konkurenční kandidátce Volba pro Trnovou, která tak získala 4 ze sedmi zastupitelů.