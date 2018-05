Uznání pro otce se nedočkal. Syn statečného pilota RAF, kterému Zeman odmítl dát vyznamenání, zemřel

před 1 hodinou

Příběh Josefa Koukala mladšího z Luže na Chrudimsku skončil podobně smutně jako příběh jeho otce, letce RAF a válečného invalidy.

Pardubice - Statečnost válečného letce RAF Josefa Koukala byla jen těžko představitelná. Za druhé světové války zázračně přežil německý zásah do palivové nádrže své stíhačky. Celé tělo měl zuhelnatělé, pověstný plastický chirurg Archibald McIndoe mu dlouze a bolestivě sloupával zčernalou kůži z těla. Prodělal 23 operací a přes protesty lékařů usedl za dva a půl roku znovu do stíhačky.

Navzdory svému hrdinství nikdy neobdržel nejvyšší státní vyznamenání, ačkoliv k němu měl nedávno velmi blízko.

V říjnu 2017 je schválila sněmovna i Senát, prezident Miloš Zeman jej však vyznamenat odmítl.

Koukalův syn tehdy přesto dostal echo, že Hrad tatínka ocení. "Připravil jsem si oblek, naleštil lakýrky, sehnal nocleh v Praze a odvoz tam i zpátky. Čekal jsem až do pátku, ale žádná pozvánka nepřišla a pan prezident to holt dal v sobotu jiným," vyprávěl 78letý Koukal junior v říjnu 2017 redakci Aktuálně.cz.

Jenže pak se k němu doneslo, že tatínek na seznamu chybí. Tak odvoz odvolal a lakýrky a oblek uklidil zpátky do skříně. V sobotu 28. října si pustil přímý přenos z Vladislavského sálu a sledoval, jak prezident Miloš Zeman oceňuje tu baviče Luďka Sobotu, tu režiséra béčkových filmů Zdeňka Trošku. Chtělo se mu brečet.

"Díval jsem se na to a bylo mi smutno. Smutno nad tím mým tátou. Českému národu věnoval svůj život - do Británie odcházel jako zdravý 27letý mladík, vrátil se jako válečný invalida, s tělem navždy zohaveným. Znovu šel do boje i přes svá zranění. Říkal mi, že chtěl zkrátka pomoct národu. Do své smrti nemohl pochopit, jak se k letcům RAF mohli Češi takto otočit zády, když za ně šli nasazovat své životy, líčil s pohnutím v hlase Josef Koukal mladší. "Člověk s tím ale vůbec nic nenadělá, je to Zemanovo rozhodnutí," byla tehdy jeho poslední slova při rozhovoru.

Poslední rok ho stíhala rána za ranou. Zemřel mu syn, pár měsíců nato přišla ledová sprcha z Pražského hradu. Po zveřejnění příběhu na Aktuálně.cz se redakci ozývala spousta lidí, že by chtěla pana Koukala pozdravit či symbolicky ocenit jeho otce. Jenže on žil velmi skromně, e-mail neměl a mobil používal jen příležitostně, číslo nezveřejňoval.

Nedávno se ke všem těžkostem přidala rakovina, ve čtvrtek 10. května Josef Koukal zemřel. Pohřeb bude mít v pátek 18. května v krematoriu v Pardubicích, kde se očekává značná účast.

"Je to opravdu smutný příběh. Pan Koukal bojoval už od revoluce v roce 1989, aby tatínek dostal nějaké odpovídající vyznamenání. Bohužel se nepodařilo. Přitom většina ostatních letců RAF byla povýšena do hodnosti generála a státní vyznamenání dostala," říká starosta Luže a podporovatel rodiny Koukalových Radek Zeman.

Alespoň Koukalova Luže na svého slavného občana nezapomněla. Má zde pamětní desku a 6. května 2012 proběhly na náměstí velké oslavy letcových nedožitých stých narozenin. To náměstí se jmenuje Plukovníka Josefe Koukala.

O jeho statečných bojích s německými messerschmitty psal i legendární stíhací pilot František Fajtl ve své knize Bitva o Británii:

"Četař Josef Koukal v prvém souboji se statečně rval proti Me 109, který se mu podařilo sestřelit. Po druhém startu toho dne došlo ke srážce s nepřítelem, při níž náš pilot prožil dramatické okamžiky. V zuřivém souboji proti vynikajícím Messerschmittům 109 dostal těžký zásah do benzinové nádrže, která vybuchla. S hořícím Hurricanem se řítil z 20 000 stop k zemi. Obklopen plameny, už hořel na celém těle, usilovně přemýšlel o své záchraně. Zápas se smrtí vyřešila náhoda. Náhlá exploze druhé benzinové nádrže roztrhla Hurricana do cárů a uvolnila nešťastného Josefa Koukala z pekla."

Psalo se září 1940. Tělo měl celé zuhelnatělé a padal střemhlav dolů, přesto přežil. Po 28 měsících a 23 bolestivých operacích usedl do Spitfiru a vydal se se svou perutí znovu do boje, zjizvený a s pokroucenýma rukama.

Na vyznamenání to však zřejmě nestačilo.

