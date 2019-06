Uzavírka paláce je z provozních důvodů, hlásí Hrad lidem. O akci Louise Vuittona mlčí

Pokud se návštěvníci Pražského hradu spoléhají pouze na veřejný informační servis této instituce, nedozvědí se konkrétní důvod, proč je jedna ze stálých expozic na čas uzavřená. Stejně jako nezjistí, proč je nepřístupný Starý královský palác. Důvodem je, jak už minulý týden upozornilo Aktuálně.cz, že prostory má k dispozici pro své potřeby francouzská módní značka Louis Vuitton. Hrad to ale ve svých oficiálních informačních kanálech neuvádí.

"Expozice Příběh Pražského hradu bude ve dnech 19.-23. 6. 2019 z technických a provozních důvodů uzavřena," píše se na webu Pražského hradu. O další uzavírce se tu píše: "Starý královský palác (Vladislavský sál) bude ve dnech 19.-24. 6. 2019 z technických a provozních důvodů uzavřen." Totožná upozornění lze najít na účtu Pražského hradu na sociálních sítích Facebook a Twitter.

Obě omezení se vztahují ke stejnému prostoru, výstava o historii Hradu se rozprostírá v části Starého královského paláce. Informace o provozních a technických důvodech uzavírky však není úplná. Kompletní by zahrnovala fakt, že od 19. do 23. června si smluvila se Správou Pražského hradu pronájem paláce včetně Vladislavského sálu, Staré sněmovny či královských pokojů světoznámá oděvní firma Louis Vuitton pro prezentaci nové kolekce šperků.

❌Uzavření Starého královského paláce❌

Upozorňujeme, že ve dnech 19.- 24. června bude z technických a provozních důvodů uzavřen Starý královský palác.

Děkujeme za pochopení. pic.twitter.com/nLhQc55qSx — Pražský hrad - Kancelář prezidenta republiky (@HradOfficial) June 17, 2019

Proč tuto informaci Hrad neuvede v celém znění, není jasné. Vedoucí tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky Jiří Ovčáček jednoznačnou odpověď deníku Aktuálně.cz nedal. "Je poněkud zvláštní, pokud kritizujete slušné oznámení veřejnosti o plánované uzavírce," reagoval Ovčáček na otázku, proč Hrad návštěvníky o akci Louise Vuittona ve svých oznámeních nezpraví.

Při zopakování dotazu mluvčí uvedl, že nemá čas "zabývat se hloupostmi". Napotřetí dal najevo, že konkrétní odpověď skutečně neposkytne. "Odpověď jsem vám zaslal. Jinou z mé strany neobdržíte, to vás ujišťuji," napsal Ovčáček. Deník Aktuálně.cz tak oslovil Petra Macinku, zástupce ředitele tiskového odboru prezidentské kanceláře v éře předchozí hlavy státu Václava Klause.

Běžný způsob oznámení, nebo falešná hra?

Z jeho vyjádření plyne, že i v Klausově době se Hrad v obdobných případech spokojil s prostou informací o uzavírce daných prostor z technických důvodů. "Je to běžný způsob, jak se tyto věci oznamují," uvedl Macinka, který v současnosti působí jako mluvčí Institutu Václava Klause. "Když jedete po dálnici a je tam uzavřený pruh kvůli technické údržbě, také tam nemáte šest odstavců, co se tam s tím přesně dělá," dodal.

Současně podle Macinky není podstatné návštěvníkům sdělovat přesné důvody, proč jsou různé části Pražského hradu, ať z důvodu státní návštěvy, či komerční akce, nepřístupné. "Je to irelevantní. Absolutně nevidím důvod, proč by měla být každá uzavírka pečlivě vysvětlována. To byste chtěl po odpovědných lidech, aby úředničili tisíckrát víc, než je nutné," vysvětlil Macinka.

Ne na všech významných památkách v zemi je přitom v případě omezení provozu informační politika vůči návštěvníkům stejná jako na Hradě, například na zámku v Hluboké nad Vltavou jsou k turistům otevřenější. "Uvádíme konkrétní důvody. Veřejnost to pak vždycky líp stráví, když má pocit, že je informována a že se s ní nehraje falešná hra," sdělil deníku Aktuálně.cz kastelán hlubockého zámku Martin Slaba.

Podobně komunikují s turisty i na zámku v Konopišti. "Snažíme se říkat pravdu. Vždycky je to lepší než něco zamlžovat," vysvětlila Aktuálně.cz vedoucí tisková pracovnice zámku Radka Kmochová. Oba ale upozornili, že k omezení provozu jednotlivých částí "jejich" památek dochází výjimečně. Třeba politika zámku v Hluboké je poskytovat prostory pro soukromé účely hlavně v pondělí, kdy jsou tuzemské památky pro veřejnost zpravidla uzavřené.

Za pět dní 15,5 milionu korun

Vrchol během omezení zažije královský palác v sobotu.

"Mohu potvrdit, že dne 22. června se ve Vladislavském sále uskuteční galavečeře společnosti Louis Vuitton," sdělil Aktuálně.cz David Šebek, mluvčí Správy Pražského hradu, která se o provoz sídla českých králů a prezidentů stará. Jedna z nejznámějších módních firem světa zaplatí za pronájem prostoru 605 tisíc eur včetně DPH, v přepočtu jde zhruba o 15,5 milionu korun. Pronájem trvá pět dní.

Mezi 19. a 21. červnem bude firma prostory pro akci chystat, hlavní program, koktejl a slavnostní večeře včetně prezentace šperků pro klienty firmy, proběhne 22. června od 15 do 23 hodin. Podle údajů ve smlouvě mezi oděvním gigantem a Hradem má dorazit až 340 hostů, pařížská centrála uvádí 150 lidí. Prostory musí Louis Vuitton vyklidit do 22 hodin 23. června. Výstava klenotů bude do 28. června pokračovat v Trojském zámku.

"Správa Pražského hradu (…) s vědomím, že bude spolupracovat se značkou, která je po celou dobu své existence spojena s kulturním dědictvím, zcela výjimečně souhlasila s konáním akce v prostorách Pražského hradu," vysvětluje se poskytnutí prostor v kontraktu, jejž deník Aktuálně.cz prostudoval. "Součástí hodnot naší společnosti je poskytovat našim klientům jedinečné životní zážitky," vysvětlila Aktuálně.cz pařížská centrála firmy svou motivaci.