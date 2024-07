Otřes v nemocnici, kde zachránili Zemana. Nový ředitel druhý den vyhazoval náměstky

Po nástupu nového ředitele došlo v Ústřední vojenské nemocnice k největšímu personálnímu otřesu posledních let. Čerstvý šéf rozhodl o odvolání několika náměstků. Učinil tak prakticky ihned po svém nástupu. Nemocnice přitom platí za jedno z nejvýkonnějších zdravotnických zařízení v zemi. Před třemi lety se v ní z těžkého onemocnění uzdravil tehdejší prezident Miloš Zeman.

Ústřední vojenská nemocnice se dlouhodobě řadí k nejoceňovanějším zdravotnickým zařízením v zemi. Třeba letos v květnu se v hodnocení pacientů umístila na čtvrtém místě ze čtyřiadvaceti sledovaných nemocnic, spokojenost s její péčí vyjádřilo téměř 97 procent pacientů. Posledních 14 let do konce června ji řídil Miroslav Zavoral.

"Je pro mě čest stanout v čele nemocnice s tak vysokým kreditem. Jsem si vědom náročných úkolů, které před nemocnicí stojí v této nelehké době, kdy se válčí na Ukrajině i v dalších částech světa. Uvědomuji si také, jak je obtížné nastupovat po takové osobnosti, jakou je profesor Zavoral," řekl při nástupu 1. července nový ředitel Václav Masopust.

Masopust naposledy sloužil ve Vojenské nemocnici Brno, kterou řídil od letošního ledna. Vstup do čela nového pracoviště měl podle zjištění Aktuálně.cz razantní. Odvolal tři náměstky, dvěma z nich to oznámil hned druhý den po převzetí nemocnice. Třetí náměstkyni to sdělil později, protože v tu chvíli byla na dovolené. A čtvrtý je na odchodu.

Rychlé hledání nástupců

Ředitel Masopust zbavil funkce náměstkyni pro ekonomiku Danielu Kamarádovou, náměstka pro logistiku Karla Zinkeho a náměstkyni pro investice a zdravotnickou techniku Radku Kejmarovou. Zinke a Kamarádová skončí 31. července, právě jim dvěma oznámil vyhazov hned druhý den. Kejmarová už ve funkci nepůsobí.

Hledání nových sil proběhlo rychle. Nemocnice 8. července vyhlásila výběrové řízení na pozice Kamarádové a Kejmarové, zájemci se mohli hlásit do 18. července. Už v pondělí 22. července pak vedení vybralo nejlepší uchazeče. Kdo zvítězil, není zatím dostupná informace. Na místo náměstka pro logistiku zatím ředitel Masopust soutěž nevyhlásil.

Změnu hodlá provést také na pozici náměstka pro léčebnou a preventivní péči, Ivan Jeřábek podle informací Aktuálně.cz skončí 31. srpna. Vedle toho ředitel Masopust odvolal z funkce dlouholetou mluvčí a vedoucí tiskového odboru Jitku Zinke, která tuto funkci zastávala přes deset let.

Co stojí za dramatickými změnami ve vedení špičkové nemocnice, učiněné tak rychle novým ředitelem, který přišel z jiného pracoviště, není jasné. "V této chvíli nejsem schopen poskytnout detailní odpovědi na otázky týkající se personálních změn. Aktuálně probíhá seznamování účastníků výběrových řízení s jejich výsledky," odpověděl redakci Masopust.

Je to jeho odpovědnost, říká ministerstvo

"Pan ředitel informoval o personálních změnách i záměru vypsat na dané pozice výběrové řízení. Splnil tak informační povinnost vůči zřizovateli. Personální práce v rámci organizace je zcela v gesci ředitele, který za ni nese plnou odpovědnost," sdělil Aktuálně.cz David Polák, mluvčí ministerstva obrany, pod které nemocnice spadá.

Podle informací redakce vedení resortu razance nového ředitele překvapila. V nemocnici coby lékař působí i bývalý ředitel Zavoral, je přednostou Ústavu gastrointestinální onkologie. S odvolanými náměstky spolupracoval léta, Kamarádová pod ním sloužila pět let, Kejmarová devět a Jeřábek od roku 2010. Zinke naopak nastoupil teprve loni.

"Abych se vám přiznal, nesleduji to. Ředitel má velkou odpovědnost a kompetence, sám jsem to zažil. Jsem dalek toho, abych to hodnotil bez znalostí někoho v této pozici. Nemám na to názor a ani ho nechci mít," řekl Aktuálně.cz Zavoral, který byl osobním lékařem bývalého prezidenta Miloše Zemana. Pečuje i o stávající hlavu státu Petra Pavla.

Nový ředitel Masopust se byl po boku ministryně Černochové přesně před týdnem představit na Hradě prezidentu Petru Pavlovi. Jak však redakci sdělil šéf hradního odboru komunikace Vít Kolář, setkání to bylo především zdvořilostní. Zda se při něm hovořilo i o změnách ve vedení nemocnice, o tom Kolář nemá informace.

Masopust v ÚVN pracoval léta

"Pane plukovníku, dnešním dnem nastupujete do čela Ústřední vojenské nemocnice v Praze, která má vysokou prestiž a tradici jedné z nejlepších nemocnic v České republice. Přeji vám proto hodně sil do nové služby," řekla ministryně obrany Černochová, když Masopusta uváděla do funkce.

Ústřední vojenská nemocnice není pro třiapadesátiletého neurochirurga, jinak plukovníka, neznámým prostředím. V letech 1995 až 2013 tam sloužil jako lékař na neurochirurgickém oddělení, po misi v Afghánistánu roku 2013 pak dalších deset let působil v nemocnici jako zástupce přednosty neurochirurgické kliniky a neurocentra.

Vedle Afghánistánu má za sebou misi v Iráku a Kurdistánu, všude sloužil jako lékař. Je nositelem několika vyznamenání včetně medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky I. stupně, jež se uděluje za patnáct let služby. Je expertem na endoskopické operace spodiny lebeční a má za sebou bohatou odbornou publikační historii.