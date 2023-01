Volila bych někoho, kdo je slušným člověkem, řekla Nerudová na posledním mítinku

Stovky předvolebních mítinků prezidentských kandidátů jsou u konce. Ten poslední uspořádala jeden den před volbami Danuše Nerudová. V Brandýse nad Labem na ni dvě hodiny po poledni čekali především mladí lidé. Mezi nimi byl i dotaz na kauzu ohledně problémů na Mendelově univerzitě.

Čtrnáctileté dívky Štěpánka, Alžběta a Jolana stojí v kavárně Dvě vrány v Brandýse nad Labem. Čekají, až prezidentská kandidátka Danuše Nerudová dokončí rozhovor. Přišly, protože se s ní chtějí vyfotit. "Kdybychom mohly volit, chceme za prezidentku ji. Nám i rodičům je sympatická," vysvětlují a potvrzují tím, že Nerudové se daří oslovovat příznivce mladší generace.

Když se Nerudová přesune do místního kina na svou poslední besedu s voliči, rovněž převažují mladí lidé. Rozdíl je v porovnání s jejími největšími soupeři Andrejem Babišem a Petrem Pavlem zjevný. Na mítincích Babiše, který končil v pondělí v Brně, převažovali příznivci důchodového věku. A zatímco expremiér na své moderované talkshow mluvil především sám, Nerudová čelila jednomu dotazu za druhým.

"Proč byste zavedla euro?" vyhrkl první otázku jeden z návštěvníků, zhruba dvacetiletý. Ekonomka Nerudová euro podporuje, ale upozorňuje, že nyní pro to nejsou podmínky. "Abychom mohli zavést euro, musíme konsolidovat veřejné finance a splnit další kritéria. Navíc je tu nadpoloviční většina občanů, kteří nevěří euru. Já bych určitě jako prezidentka vysvětlovala lidem všechny mýty, které kolem eura kolují," sdělila.

A dodala, že některá z vládních stran by si také musela dát přijetí eura do programu a prosazovat ho. Na euro padlo z publika dotazů více, dokud moderátor Honza Musil debatu na toto téma neutnul.

Nerudová je jedinou kandidátkou, která v samotném závěru kampaně ještě uspořádala předvolební mítink. Petr Pavel stejně jako Andrej Babiš vyrazil naposledy mezi lidi začátkem týdne. Generál ve výslužbě se s dvacítkou mladých procházel za Prahou po lese a společně debatovali o kůrovci a životním prostředí. Pro pozvané pak uspořádal koncert v pražském Rock Café. Jeho tým spoléhá na to, že se lidem v Česku na besedách představil dostatečně a potřebuje si voliče získat v televizních debatách.

To Nerudová tvrdí, že mítinky mimo Prahu jsou pro její kampaň zásadní. "Je to přece srdce mé kampaně, setkávat se s lidmi, naslouchat jim. To jsem dělala tři čtvrtě roku a neuvěřitelně mě to nabíjí. Moje kampaň je postavena na podpoře v regionech," podotkla Nerudová, která ve středu navštívila Kutnou Horu a minulý týden byla až na hranicích se Slovenskem. Mimochodem, tamní mítink pořádali místní středoškoláci.

Večerní debata na televizi Nova, kde by se poprvé měla střetnout s Babišem, který se jinak svým soupeřům i většině médií vyhýbá, ale setkání v Brandýse ovlivnila. Mítink byl kvůli tomu kratší a účastníky zajímalo, jakou bude mít jediná ženská kandidátka strategii. Nerudová se ale jen zasmála a publiku to dopředu neprozradila.

"Uvidíme, jestli Babiš přijde v masce hodného pána, kterou strhne první den na Hradě anebo jestli přijde ten Andrej Babiš, kterého známe". Podle odborníků bude právě dnešní televizní výkon pro její případný postup do druhého kola zásadní.

Váhající voličku neuspokojila

Do kina v Brandýse nad Labem dorazilo poměrně dost váhajících voličů. Rozhodují se hlavně mezi ní a generálem Pavlem. Po bývalé rektorce chtěli třeba uspokojivější vysvětlení ke kauze rychle získaných titulů pro zahraniční studenty na Mendelově univerzitě. "Jste z akademické sféry, takže asi chápete, že když má mít člověk přijímačky, připraví se. V květnu vyšly na téma Mendelovy univerzity v médiích tři články. Vy jste na to reagovala až na Silvestra na svém webu. Je toto správné řešení problému?" ptala se divačka Mirka Kreuzerová.

Podle Nerudové bylo komplikované reagovat dříve. "Nějakou dobu trvalo, než jsem získala všechny informace a mohla je popsat. Už jsem nebyla rektorkou a neměla jsem přístup do informačního systému univerzity. Mrzí mě to, je to chyba, omlouvám se za ni," odpověděla.

"To říká neustále, je to prefabrikovaná odpověď, kterou dnes na Nově určitě zopakuje," okomentovala to Kreuzerová po debatě.

V hledišti seděla také parta místních gymnazistů. Také oni Aktuálně.cz po diskusi řekli, že stále váhají a rozhodnou se až po dnešním večeru.

Padl také dotaz na to, koho jiného by Nerudová volila, kdyby nemohla sebe. "Musím říct, že každý z kandidátů má něco, co by se mi asi líbilo. Žádný z nich ale neobsahuje všechno dohromady, co bych chtěla," nedokázala Nerudová uvést konkrétní jméno. "Asi bych volila někoho, kdo je slušným člověkem," dodala.

Neruda by podíl v advokátní kanceláří prodal, pokud by to veřejnost chtěla

Nerudovou do brandýského kina doprovodil manžel Robert. I on dostal slovo. Jedna z návštěvnic se zeptala, co má vzkázat kamarádům, kteří mají pochybnosti, zda by se jako spoluvlastník významné advokátní kanceláře nedostal do střetu zájmů. Neruda je připravený podíl prodat za předpokladu, že by to veřejnost vyžadovala. Řešil by to ale až pokud by se stal "prvním gentlemanem" a jak sám řekl, "pokud by vznikali další obavy a veřejnost nepřesvědčili, že přijali dostatečná opatření".

"Prodat podíl teď před volbami ani není technicky možné, chvilku to trvá," dovysvětlil pak pro Aktuálně.cz. Dokáže si to představit například v situaci, kdy by se jeho advokátní kancelář i přes jeho nesouhlas ucházela o zakázky prezidentské kanceláře. Pak by uvažoval o prodeji podílu.

Nerudová odpovídala i na dotaz, jestli se bude v případě prohry snažit využít energii jejích podporovatelů a dobrovolníků z kampaně. "Věřte, že o tom velmi přemýšlím, protože je to energie mladé generace, která má najednou pocit, že má zástupce," reagovala.

Poslední mítink je kratší než obvykle. Na otázku redaktorů Aktuálně.cz, jak často měla během kampaně pochybnosti o vítězství a zda si připouští některé chyby v kampani, odpovídá stručně. "Myslím, že v kampani bojuje každý s pochybnostmi. Ale na konci dne si musí říkat, že uspěje, jinak by nemohl kandidovat. Udělala jsem maximum, ale vím, že jsem se dopustila nějakých chyb," dodala.

