Ústavní soud odmítl stížnost obžalovaného soudce Elischera, zpochybňovala prohlídky

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost obžalovaného soudce pražského vrchního soudu Ivana Elischera a Vietnamce Nguyen Quoc Hunga. Obžaloba viní Elischera z toho, že za peníze ovlivňoval rozhodování senátu ve prospěch některých stíhaných Vietnamců.

Stížnost zpochyňovala domovní prohlídky a sledování Elischerovy kanceláře, kritizovala postup policie, státního zastupitelství i justice v přípravném řízení. ÚS stížnost po dvou letech od doručení označil za neopodstatněnou. Anonymizované usnesení je dostupné v databázi soudu.

Podle ústavních soudců byly příkazy k domovním prohlídkám srozumitelné a dostatečně odůvodněné. "Odůvodnění obou příkazů obsahují obdobné závěry i účel domovních prohlídek, což odpovídá tomu, že vyšetřovaná trestná činnost obou obviněných spolu úzce souvisí," stojí v usnesení.

Pokud příkazy obsahovaly nějaké formální nedostatky, nešlo o tak významné vady, aby mohly zpochybnit zákonnost prohlídek. Také sledování soudcovy kanceláře bylo řádně odůvodněné. "Z ústavněprávního hlediska je zároveň podstatné, že stěžovatel má možnost v průběhu trestního řízení zpochybnit přípustnost důkazů pocházejících ze sledování," konstatovali ústavní soudci.

Elischer je obžalovaný mimo jiné z toho, že ovlivňoval rozhodování svého senátu ve prospěch některých stíhaných Vietnamců, kteří mu za to platili. Za zneužití pravomoci a přijímání úplatků mu hrozí až 12 let vězení a také trest propadnutí majetku.

Případem se zabývá Městský soud v Praze. Termíny hlavního líčení ale musel opakovaně rušit. Elischer, který nesmí soudit až do pravomocného skončení trestního stíhání, vinu popírá. Policii označil za neobjektivní a podjatou. Popřel přijetí úplatků, stejně jako to, že by peníze, které měl ve své soudcovské kanceláři, pocházely z trestné činnosti.