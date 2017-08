Ústavní soud: I odsouzený má právo na kontakt s dětmi, věznice jsou na to připravené

před 46 minutami

Brno - I vězeň má právo na kontakt s dětmi, zdůraznil Ústavní soud v novém nálezu. Krajský soud v Brně chyboval, když styk otce se synem a dcerou v konkrétním případě nijak neupravil a dostatečně to nezdůvodnil. V úvahu připadaly návštěvy ve věznici i nepřímý kontakt prostřednictvím telefonu, e-mailu či komunikační služby Skype. Říká mi babičko. Pěstounka připravuje šestiletou Aničku na to, až se matka vrátí z vězení číst článek Justice samozřejmě musí vždy zvažovat konkrétní okolnosti a také povahu trestné činnosti, za kterou je člověk odsouzen. Samotný výkon trestu by ale neměl být důvodem pro úplné přerušení kontaktu mezi rodičem a dětmi, uvedl soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk. Okresní soud Brno-venkov v konkrétní kauze nejprve rozhodl tak, že otec se může s dětmi stýkat každý sudý víkend a dále každé úterý a čtvrtek od 15:00 do 8:00 následujícího dne. Pak ale otec nastoupil do výkonu trestu a Krajský soud v Brně změnil rozhodnutí tak, že styk se nijak neupravuje. Zdůvodnil to stručně například tím, že děti nevědí o otcově trestu a návštěva ve vězení by pro ně mohla znamenat trauma. S touto argumentací Ústavní soud nesouhlasil. Věznice jsou na návštěvy dětí připravené, navíc existuje řada alternativních možností, které umožní otci, aby s dětmi zcela neztratil kontakt.

