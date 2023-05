Neústupná vláda. Nepodlehneme lobbistům, úsporný balíček nezměníme, tvrdí koalice

Balíček úsporných opatření zůstane takový, jak ho oznámila vláda, tvrdí shodně koaliční zástupci ve sněmovně. Změny mají být nanejvýš kosmetické. Pokud by ho poslanci začali výrazně měnit, podle ministra financí Zbyňka Stanjury by se celý rozpadl.

Vláda minulý týden představila, jak chce v příštím roce ušetřit přes 90 miliard korun. Její návrhy musí ještě projít sněmovnou. Zástupci vládní většiny ale tvrdí, že konsolidační balíček se už měnit nebude. Od spotřební daně by tak i nadále měla zůstat osvobozená takzvaná tichá vína, zvýšit by se měly odvody živnostníků a zdražit dálniční známka.

Ministři trvají i na zvýšení DPH u tisku na 21 procent. Pokud se tak stane, bude nejvyšší v Evropské unii. Unie vydavatelů prohlásila, že v takovém případě bude ohrožen novinový trh v Česku. "Neznám žádnou skupinu, která by chtěla dobrovolně vyšší daně. Mě ta stanoviska nijak neznervózňují ani nepřekvapují. Takových skupin, které po nás nyní chtějí změny v ozdravném balíčku, je víc," řekl ministr financí Zbyněk Stanjura. Podle něj by se celý balíček rozpadl, pokud by se v něm začaly dělat změny.

Premiér Petr Fiala (ODS) prohlásil, že pokud přece jenom nastanou nějaké změny, budou spíše drobné. "Budeme pouze opravovat věci, u kterých nás naši partneři přesvědčí, že jsme je nerozhodli dobře nebo že jsme udělali nějakou chybu. Nehrajeme si na to, že jsme neomylní," řekl Fiala. Zdůraznil však, že koalice nebude ustupovat nátlaku jakýkoliv zájmových skupin.

Předsedové poslaneckých klubů vládních stran - tedy ODS, TOP 09, lidovců, Starostů a Pirátů - tvrdí, že s návrhy na úpravu balíčku přicházet nebudou. "Měli jsme jednání poslanců a senátorů všech vládních stran, na kterém jsme apelovali na kolegy, že opravdu nemůžeme připustit, aby se rozvinul vějíř sebelepších a sebebohulibějších pozměňovacích návrhů. Každý bychom dokázali něco vymyslet, ale toto opravdu není možné," uvedl šéf lidoveckého klubu Marek Výborný.

Předseda klubu TOP 09 Jan Jakob prohlásil, že je možné se bavit jen o případných drobných změnách. "I u nich platí, že by s nimi muselo souhlasit všech pět poslaneckých klubů koalice," řekl Jakob.

Vyloučil však, že by se v balíčku mělo objevit zdanění tichého vína. "To zcela jistě zůstane tak, jak to vláda navrhla," prohlásil. V budoucnu ale budou podle něj probíhat jednání, jak zdanění vína vyřešit, aby ze současného výhodného postavení netěžili i dovozci vína ze zahraničí.

Vláda nutnost úsporného balíčku odůvodňuje potřebou zkrotit státní dluh a ozdravit veřejné finance. Chystá mimo jiného seškrtat dotace i snížit částku poskytovanou na provoz státu a platy státních zaměstnanců. Vzrůst by měla daň firmám, daň z nemovitostí, z hazardu či u tabáku a alkoholu. Místo tří sazeb daně z přidané hodnoty mají být dvě. Živnostníkům se postupně zvednou minimální odvody tak, aby platili stejnou částku jako zaměstnanci s minimální mzdou.

