Úřad v Černošicích začal prošetřovat Babišovo majetkové přiznání. Hrozí mu pokuta 50 tisíc korun

Přestupkové řízení povede městský úřad v Černošicích ohledně nesrovnalostí v majetkovém přiznání šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podnět podal sněmovní mandátový a imunitní výbor, který řešil nesoulad mezi údaji, jež Babiš napsal do oznámení o příjmech, a těmi, které zveřejnil v nedávné prověrce svých příjmů. Podle zákona má úřad na rozhodnutí 60 dnů od obdržení podnětu, který dostal v minulém týdnu.

Praha - Městský úřad v Černošicích dostal podnět k prošetření nesrovnalostí v majetkovém přiznání vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO) a zahájil přestupkové řízení. "Jeho výsledek by měl být znám do dvou měsíců, jak stanovuje zákon," řekla tajemnice úřadu Bohumila Budková. Pokud by úřad v dospěl k závěru, že se Babiš dopustil přestupku, mohl by mu uložit pokutu ve výši až 50 tisíc korun.

"Podnět dorazil a řízení probíhá. Rozhodnuto ještě nebylo. Má to náš odbor přestupků a v zákonné lhůtě k tomu podá konkrétní rozhodnutí," řekla Budková. Připomněla, že podle zákona má úřad na rozhodnutí 60 dnů od obdržení podnětu. Ten dostal v minulém týdnu.

Budková také uvedla, že přestupkové řízení je neveřejné, proto nelze podávat bližší informace o jeho průběhu.

Podnět podal sněmovní mandátový a imunitní výbor, který řešil nesoulad mezi údaji, jež Babiš napsal do oznámení o příjmech, a těmi, jež zveřejnil v nedávné prověrce svých příjmů. Výbor sám žádné sankce udělovat nemůže.

Babiš už dříve uvedl, že nesoulad mezi majetkovým přiznáním a jeho zveřejněnými příjmy způsobila chyba jeho účetní. Ta podle vicepremiéra uvedla do přiznání hrubé příjmy, ale chybně je označila jako příjmy po zdanění.

Opoziční poslanec Martin Plíšek (TOP 09) novinářům řekl, že údaje v přiznání jsou nepřesné z pohledu hrubých i čistých příjmů.

