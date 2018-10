Upřímně, to jsme opravdu nečekali, zní z Hollanova hnutí Žít Brno po volebním debaklu

Zatímco před čtyřmi lety překvapili v boji o brněnský magistrát, letos nedosáhli ani na jeden zastupitelský mandát. Žít Brno zažilo volební debakl, když získalo pouhá čtyři procenta hlasů. "Mrzí nás to hodně, bojím se, aby se témata, která pro nás byla v Brně stěžejní, udržela," komentovala pro Aktuálně.cz nepříznivé výsledky předsedkyně strany Barbora Antonová.

Brno - Žít Brno začínalo jako satirické protestní hnutí v čele s aktivistou Matějem Hollanem. Před čtyřmi lety byla jejich kandidátka s podporou Pirátů schopna získat téměř dvanáct procent hlasů, skončili třetí. V městské části Brno-střed dokonce zvítězili. Následovala koaliční spolupráce s hnutím ANO, KDU-ČSL a zelenými.

O čtyři roky později je však všechno jinak. Do čela kandidátky letos hnutí Žít Brno postavilo překladatelku a nakladatelku Barboru Antonovou, která je nyní předsedkyní strany. Před dvěma lety neúspěšně kandidovala do Senátu a ani v komunálních volbách se jí dostatek voličů oslovit nepodařilo.

Je po volbách a nemůžu se nezeptat - jste zklamaní?

Samozřejmě. Mrzí nás to, mrzí nás to hodně.

Co vás na tom mrzí nejvíc?

Asi to, že se liberální strany nebyly schopny domluvit. Snažili jsme se kandidovat společně s piráty a se zelenými, ale neúspěšně. Druhé zklamání pramení z obavy, aby se témata, která pro nás byla naprosto stěžejní, v Brně udržela, zejména sociální bydlení a kultura.

Proč varianta koalice nevyšla?

Před čtyřmi lety jsme šli do voleb jako Žít Brno s podporou pirátů, tentokrát nám připadalo logické, že se to, vzhledem k celostátnímu úspěchu značky pirátů, otočí. Vznikla by tak kandidátka pirátů s podporou Žít Brno. V jejich primárkách ale uspěl jenom Martin Freund, dostal se až na sedmou pozici, což je prakticky nevolitelné. Protože pro nás sociální témata byla naprosto zásadní, sestavili jsme nakonec vlastní kandidátku. A zelení náš návrh na spolupráci odmítli.

Mohli se piráti nebo zelení bát, že jim ve volbách uškodí jméno Matěje Hollana, který byl v posledních letech v brněnské politice terčem kritiky?

Tento argument se objevil, což mě mrzí, protože za Matějem Hollanem stojí obrovské množství práce. Přišlo by nám podivné, kdybychom ho vyšachovali na základě některých zveličených záležitostí. Matěj je nositelem našich témat a nedávalo smysl zbavit se úspěšného politika, který byl garancí toho, že budou zaznívat i nadále.

Proč myslíte, že se z Matěje Hollana stala pro velkou část Brňanů negativní postava?

Pro mě to je částečně nepochopitelná věc, ale zase rozumím argumentům které k tomu vedly. Matěj měl po jistou dobu výpadek v komunikaci, nedokázal se účinně bránit a stal se z něj univerzální hromosvod pro všechny problémy, které Brno potkaly bez ohledu na to, zda s tím měl něco společného. Myslím si, že se stal terčem cílené kampaně ze všech stran, což se pravděpodobně odrazilo i ve volbách. Na druhou stranu spousta lidí Matějovu práci oceňovalo.

Považuje to tedy pouze za kampaň proti jeho osobě, nebo připouští nějaké chyby, kterých se dopustil?

To ne, určitě tam pochybení byla, politici jich dělají hodně. Ale určitě nepatřily k těm největším, které se v Brně za poslední období staly. Možná byly jenom nejviditelnější, možná to bylo tím, že kauzy, které se s Matějem pojí, byly jednoduché a srozumitelné pro veřejnost. Na rozdíl od složitějších kauz, ve kterých je těžké na první pohled vidět, v čem spočívá politikova chyba.

Vraťme se k volbám. Připouštěli jste si vůbec možnost, že se do zastupitelstva nedostanete?

Upřímně, to jsme opravdu nečekali, všichni jsme doufali, že se přes pět procent dostaneme. První signály, že by to nemuselo vyjít, byly výsledky exit pollu kolem druhé odpoledne, které propad předpověděly.

Nějaké signály před volbami, které by předznamenávaly neúspěch, jste neměli?

Z průzkumů jsme vycházeli poměrně dobře a reakce lidí v kontaktní kampani byly taky velmi vstřícné. Nakonec se ukázalo, že to bylo zkreslující, stejně jako odezva na sociálních sítích. Nedokázali jsme běžné voliče přesvědčit o naléhavosti našich témat.

Předpokládám, že jste ale museli tušit, že výsledky v letošních volbách nebudou oproti těm minulým tak dobré…

Samozřejmě. My jsme před čtyřmi lety jednak šli do voleb společně s piráty, což bylo velké posílení. Také jsme do politiky vstupovali jako protestní hnutí, ta na sebe vždycky nabalují spoustu lidí, kteří hledají něco úplně nového. A hned po volbách se ukázalo, že si do nás voliči projektovali věci, které jsme nikdy neslibovali a tím pádem jsme je nemohli splnit. Ale jinak si myslím, že za ty čtyři roky, co jsme byli v politice, se povedla neuvěřitelná spousta věcí. Některé z projektů bych si troufala označit jako prorocké a v mnoha ohledech unikátní. Věřím, že jednou uzraje čas k tomu, aby se k nim veřejnost zase vrátila.

Jaká témata vaším odchodem z magistrátu zmizí?

Já především doufám, že úplně nezmizí, což se týká především sociálního bydlení a sociálního začleňování. To jsou podle mě projekty, který daly lidem obrovskou naději a pokud by se rušily, znamenalo by to zklamání a frustraci nejenom pro Brno, ale pro celou republiku. Projekt sociálního začleňování v podstatě suploval chybějící zákon o sociálním bydlení a ukazoval cestu, jak lze problém bezdomovectví řešit poměrně efektivně. Stejně tak doufám, že se do předchozího stavu nevrátí kultura a příspěvkové organizace, kde byla strategie nastavena participativním způsobem. A obecně by bylo skvělé, kdyby Brno zůstalo na liberálně demokratické evropské trase.

Může některá ze stran, které letos uspěly, vaši tematickou linku převzít?

O koalici se teprve jedná, takže nemůžu jmenovat konkrétní strany. Ale doufám, že například piráti nebo brněnští lidovci minimálně sociální otázky udrží.

Koalici sice zatím neznáme, ale je už jasné, že bude zahrnovat vítěze voleb, hnutí ANO. Primátor Vokřál včera naznačil, že by v projektu sociálního bydlení chtěl pokračovat. Dokáže to i bez vaší pomoci?

Petr Vokřál je i v rámci hnutí ANO velmi netypický politik, vždycky byl otevřený novým věcem a je ovlivněn tím, že dlouho žil ve Vídni. Díky tomu ví, že podobné projekty jsou běžnou a samozřejmou součástí každého moderního města a že jsou prospěšné. Doufám, že se mu je podaří udržet i v Brně.

Osvědčilo se vám hnutí ANO v právě končícím volebním období jako spolehlivý koaliční partner?

Budu mluvit opět o Petru Vokřálovi, protože byl nejvýraznějším hybatelem. S ním se nám výborně spolupracovalo na otázkách kulturních i sociálních. Na spory jsme naráželi zejména v oblasti dopravy a to nejen ve městě, ohledně parkování, ale i železniční dopravy. Velmi jsme se rozcházeli v tom, jak má fungovat brněnské nádraží.

Co bude s hnutím dál? Bude žít i mimo zastupitelstvo?

Necháváme to uležet, zatím odpočíváme. Potom se budeme bavit o tom, co bude dál. Témata, která jsme přinášeli, byla velmi naléhavá a jejich nositelé tu žijí bez ohledu na volební výsledky, což je zárukou, že palčivé otázky z veřejného prostoru nezmizí. V jaké podobě ale naše práce bude probíhat, to teď nedokážu říct.

Navzdory neúspěchu v boji o křesla na magistrátu jste uspěli alespoň v městské části Brno-střed. Loni byla vaší vítěznou baštou, letos jste skončili na pátém místě. Je pro vás zisk těchto mandátů alespoň minimální satisfakcí a zárukou toho, že budete moct váš program prosazovat na úrovni městské části?

Brno-střed patří k těm progresivnějším částem města, jakýsi předvoj brněnské politiky, takže pevně doufáme, že se budeme podílet aspoň na této úrovni a že budeme úspěšní.

Co vám dalo angažování se v hnutí Žít Brno v osobní rovině?

Lidsky je Žít Brno naprosto unikátní. To, jakým způsobem jsme v našem týmu vzájemně fungovali teď před volbami, mi dává velkou naději, že z veřejného prostoru nezmizíme.

