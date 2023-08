Úplatkářská kauza Sováka je na začátku. Soudce je mimo hru, Sovák se zná s jeho otcem

Vybraný soudce s konečnou platností nebude vyřizovat korupční kauzu bývalého soudce Zdeňka Sováka. Jak zjistilo Aktuálně.cz, Vrchní soud v Olomouci potvrdil vyloučení soudce Tomeho Frankiče z případu kvůli podjatosti. S jeho otcem se Sovák zná. Pro projednání případu znamená stávající vývoj zdržení, musí se vybrat nový soudce. V kauze je obžalovaných pět lidí kvůli šesti deliktům.

Soudce Městského soudu v Praze Tome Frankič pochází z justiční rodiny. Jeho otec působí na pražském vrchním soudu, kde se do předloňského prosince potkával se Zdeňkem Sovákem. Tehdy Sováka zadržela Národní centrála proti organizovanému zločinu, útvar ho obvinil z korupce při výkonu funkce.

Když státní zástupce Sováka a jeho spolupachatele obžaloval, případ dostal k vyřízení právě Frankič mladší. Kvůli známosti se Sovákem prostřednictvím svého otce se však vyloučil kvůli podjatosti. Nechtěl připustit nařčení, že nerozhoduje nestranně. Dva ze spoluobžalovaných však proti Frankičově kroku podali stížnost.

O jejich podání rozhodl v neveřejném řízení minulý týden Vrchní soud v Olomouci. Z justiční databáze plyne, že senát soudce Vladislava Šlapáka vyloučení Frankiče potvrdil. Kauza přišla o svého soudce. "Rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno," stojí v databázi. Spis se tento týden vrátil pražskému městskému soudu, jenž o výsledku obžalované informuje.

Soud o stížnostech rozhodl

"Mohu potvrdit, že zdejší soud o podaných stížnostech rozhodl," sdělil redakci mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik. Oficiálně odmítl obsah verdiktu potvrdit s odvoláním na to, že ještě nebyl doručen aktérům případu. Na Frankičovo vyloučení si stěžovali Sovákův blízký přítel Milan Bíba a jeho partnerka Charlotte Mulénová.

Sovák už dříve uvedl, že postoji soudce Frankiče rozumí. Sám svou profesní známost s jeho otcem potvrdil. "Tohle ale nevnímají spoluobvinění stejně. Mají argumentovat, že jich se podjatost netýká. Vnímají to tak, že budou odňati zákonnému soudci," řekl obžalovaný soudce Českému rozhlasu.

Definitivní výrok o odstavení soudce Frankiče znamená, že případ se začne projednávat výrazně později. Musí se vybrat nový soudce, který si spis o tisícovkách listů nastuduje. Vzhledem k obvyklým lhůtám na Městském soudu v Praze je velmi pravděpodobné, že hlavní líčení se zahájí až po Novém roce.

"Věc se přidělí novému předsedovi senátu podle stejných pravidel jako nově podané obžaloby," řekl redakci už dříve mluvčí pražské městské instance Adam Wenig. Automatický systém třídí případy do dvou skupin, majetkových a ostatních deliktů, a dvou stupňů, na spisy pod, nebo nad dva tisíce stran. Případ se přidělí soudci, který je na řadě v příslušné skupině a stupni.

Zásah policie v budově soudu

Pro Sováka si policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu přišli v sobotu 5. prosince 2020 přímo do budovy vrchního soudu. Další tři měsíce strávil ve vazbě kvůli obavě z ovlivňování svědků. Vedle již výše zmíněných se měli na korupci podílet ještě podnikatel Gagik Tonyan a soukromý detektiv Robert Plevač.

"Obžaloba byla podána na pět osob pro zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, nadržování, nepřímé úplatkářství, podplacení a legalizaci výnosů z trestné činnosti," informoval už dříve náměstek Vrchního státního zastupitelství v Praze Zdeněk Štěpánek, který obžalobu na Sováka vypracoval.

Podle něj si Sovák řekl o 50 až 150 milionů korun za to, že zasáhne do odvolacího řízení ve prospěch stavební firmy Metrostav. Společnost rozdávala úplatky ve druhé větvi kauzy Davida Ratha. Bývalý soudce vinu odmítá. "Ne, to byly kecy. Protože jsem byl ožralý jako Dán. Dozvídal jsem se o tom z odposlechů," řekl už dříve Českému rozhlasu.

V případu už se přitom přiznal k úplatkářství původně šestý obviněný advokát Jiří Teryngel. Sovákovi předal sto tisíc korun za to, aby zajistil příznivý výsledek odvolacího řízení pro jeho klienta. Se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu. Dostal pokutu milion a půl korun a advokátní praxi musel ukončit.