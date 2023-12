S umělou inteligencí už od základní školy. Program má učitelům ušetřit hodiny příprav

Ve školách se sice vyučuje informatika, osnovy ale neřeší, jak si poradit s umělou inteligencí. Iniciativa AI dětem se snaží naučit s ní učitele i žáky pracovat rozumně. "Školství se nesmí uzavírat do bublin a vzdorovat vývoji," říká zakladatelka. Podle ní by se žáci měli se strojovým učením seznamovat už na základní škole od útlého věku. Učitelům zase může ušetřit čas s přípravami na výuku.

Od letošního září přibylo ve školách hodin informatiky, ministerstvo školství ji zařadilo na prvním stupni o rok dříve. S počítačem a internetem se tak děti učí už od čtvrté třídy. Školní osnovy prošly aktualizací tak, aby se žákům dostalo i pokročilejších dovedností. Učitelům ale mnohdy chybí metody, jak s nejnovějšími nástroji pracovat. Například jak do výuky zařadit umělou inteligenci.

Nezisková iniciativa AI dětem se rozhodla to změnit. Přibližuje učitelům i dětem, jak umělou inteligenci využívat co nejlépe a bezpečně. "Spouštěčem pro založení projektu bylo, že jsem uspořádala příměstský tábor pro děti od čtvrté do sedmé třídy základní školy. Týden jsme se soustředili na téma umělé inteligence a bylo to skvělé. Pochopila jsem, že není důvod se toho bát, protože děti všemu rozuměly," vysvětluje zakladatelka AI dětem Eva Nečasová, co ji motivovalo zavést umělou inteligenci do výuky už od základních škol.

Umělá inteligence může proměnit všechny oblasti života, podle Nečasové je proto důležité, aby na ni školy připravovaly děti co nejdříve. "Školství se nesmí uzavírat do bublin a vzdorovat vývoji," míní. Ačkoli se podle ní s umělou inteligencí pojí množství mýtů a obav, může být pomocníkem.

"Úkolem škol je naučit se ji využívat efektivně, aby to byl dobrý sluha a ne zlý pán," vysvětluje. Dosud se do projektu AI dětem zapojilo přes 900 českých a slovenských škol. Lektoři vzdělávají učitele online, ale jezdí také do škol a pořádají semináře.

Nečasová usiluje mimo jiné o to, aby se použití umělé inteligence stalo součástí školních osnov. Například Národní pedagogický institut doporučuje v materiálu pro ředitele škol, aby tuto novinku nezakazovali ani neignorovali.

Odborníci, se kterými iniciativa AI dětem spolupracuje, sestavili materiály, které pokrývají tři oblasti, jak s umělou inteligencí pracovat. Začíná se už u dětí na prvním stupni základní školy, a to teorií, co umělá inteligence je a jak funguje. Na druhém stupni pak děti přímo pracují s aplikacemi poháněnými umělou inteligencí. Ve třetí větvi si k nové technologii utváří postoj. "Chceme po nich, aby se kriticky dovedly zamyslet nad tím, co technologie může přinést společnosti i jednotlivcům, jaké jsou její dopady i limity," říká zakladatelka.

Učitelům pomůže i při hodnocení

Organizace v současnosti vyvíjí také webovou aplikaci informatika.gg, která je poháněna umělou inteligencí a nabízí vzdělávací materiály pro žáky i učitele. Za rok by se s aplikací v pilotním režimu mohly učit děti ve zhruba padesáti školách. "Součástí je i forma sebevzdělávání pro učitele, aby se rychleji zorientovali v tématu a dokázali ho dětem přednést. Doufáme, že aplikace ušetří učitelům hodiny času, které budou moci pak efektivně využít pro sebe a pro děti," popisuje Zuzana Šimánková, která za aplikací stojí.

S umělou inteligencí se role učitele v hodinách promění, podle expertek ale není cílem, aby pedagogy nahradila, nadále budou nezastupitelní. "Učitelům pomůže při vytváření vzdělávacích aktivit do hodin a při jejich vyhodnocování. Vygenerují si vzdělávací materiál, pak ho dají vyplnit dětem a jejich výstup zase vloží zpět do aplikace a nechají si ho vyhodnotit na základě kritérií, která si sami určí," popisuje Nečasová.

"Podle studií stráví pedagog 55 procent času přípravou, vyhodnocováním a administrativou. Dětem se pak věnuje 45 procent času. Domníváme se, že bychom tyto podíly měli minimálně obrátit nebo jít ještě dál, aby většinu času mohl věnovat dětem," dodává.

Aplikace informatika.gg se má přizpůsobit individuálním potřebám dětí. Část vzdělávacího programu je generována automaticky a děti se tak mohou učit ve svém oblíbeném učebním stylu a na základě svých zájmů. "Někdo se lépe učí vizuálně, jiný má raději audio, chtěli bychom proto pomoct učiteli začlenit různé typy vstupů do hodiny, tak aby si každé dítě našlo to svoje a mohlo i jet svým tempem," popisuje Šimánková.

Aplikace bude umět vysledovat způsob, jakým se děti učí a jak se chtějí rozvíjet. Má odrážet jejich specifické potřeby. Měla by tak posloužit stejně například dětem ukrajinských uprchlíků, jejichž mateřským jazykem není čeština, dětem s poruchou pozornosti nebo naopak talentovaným. "Umělá inteligence nabízí obrovskou pomoc v tom, že můžeme každé dítě hodnotit za něco jiného, což je klíč úspěchu k podpoře motivace dětí," doplňuje Nečasová.

Zakladatelky projektu vylučují, že by nastavený systém mohl přispívat k nerovnostem ve vzdělávání. Všechny děti budou mít určenou základní úroveň, které musí v informatice dosáhnout.

Projekt AI dětem patří mezi pětici neziskových organizací, které si v listopadu rozdělily grant 50 milionů korun na podporu digitální inkluze, vzdělávání a digitalizace od Google.org. AI dětem vedle finanční podpory obdržela také pomoc produktových manažerů a designérů společnosti Google. Cílem je oslovit 70 tisíc učitelů a více než milion studentů v Česku.

Video: Debata Chytrého Česka o umělé inteligenci ve školách