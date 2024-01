Ulice na Nové Waltrovce v Praze ponesou jména hokejistů vězněných komunisty

Ulice na pražské Nové Waltrovce ponesou jména československých hokejových reprezentantů a mistrů světa z konce 40. let, které uvěznil komunistický režim. Měli jet na šampionát obhájit zlatou medaili, StB je ale zatkla a mučila. Poté je režim obvinil ze špionáže a vlastizrady. Pojmenování ulic po třech hokejových legendách město podpořilo a oceňuje je i vedení Českého svazu ledního hokeje.

V lokalitě Nová Waltrovka, na pomezí pražských Radlic a Jinonic, se staví nová městská čtvrť. Tamní ulice ponesou jména tří hrdinů z olympiády ve Svatém Mořici a z hokejových šampionátů 1947 a 1949.

Představitelé vládnoucí komunistické strany na jaře 1950 rozhodli, že hokejová reprezentace neodletí na světový šampionát do Londýna, kde měla obhajovat zlaté medaile. Hlavním důvodem byla obava z emigrace hráčů.

Hokejisté z Moravy odjeli domů, ti čeští se sešli v oblíbené pražské restauraci U Herclíků. Tam StB hokejisty ještě během večera pozatýkala. Poté je umístila do neblaze proslulého hradčanského Domečku a podrobila mučení. V neveřejném procesu v říjnu 1950 bylo 11 hokejistů obviněno ze špionáže a vlastizrady a všichni byli odsouzeni.

Hokejisté byli vězněni v Praze na Pankráci či v Ruzyni, v Plzni na Borech a později v jáchymovských uranových dolech. Nejpřísnější tresty zkrátila až milost prezidenta Zápotockého v roce 1955.

"Jde o příběh komunistického bezpráví, který nesmí být zapomenutý. Je to vůbec poprvé, kdy bude vězněným hokejistům vzdána čest tímto způsobem," říká Martin Mafka, vedoucí projektového řízení společnosti Penta Real Estate, která má stavbu nové čtvrti na starosti.

Legendy Augustin Bubník, Vladimír Kobranov a Václav Roziňák

Centrální náměstí nové čtvrti ponese jméno stříbrného medailisty z olympijských her ve Svatém Mořici z roku 1948 a mistra světa z roku 1949 Augustina Bubníka. Bubník byl odsouzen na 14 let, v roce 1955 obdržel milost, ale do reprezentace a nejvyšší soutěže se už vrátit nemohl a stal se trenérem.

Jedna z ulic Nové Waltrovky ponese jméno Vladimíra Kobranova, rovněž nositele stříbra ze Svatého Mořice a dvojnásobného mistra světa. Kobranova režim odsoudil na deset let, propustil ho rovněž v roce 1955. Po přechodném zákazu se vrátil na led, nikdy však do reprezentace.

Další ulici dá jméno Václav Roziňák, také stříbrný olympijský medailista z her v roce 1948 a dvojnásobný světový šampion z let 1947 a 1949. Po odsouzení k deseti letům i on vězení opustil v roce 1955 a v roce 1968 emigroval do Švýcarska.

Pojmenování už podle firmy podpořila magistrátní místopisná komise a schválila městská rada. Krok ocenili primátor Bohuslav Svoboda (ODS), starostka Prahy 5 Radka Šimková (Praha 5 Sobě) a prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik.

Projekt Nová Waltrovka navazuje na dřívější výstavbu Penty v areálu bývalé továrny na letecké motory Walter. Mezi lety 2014 a 2021 tam firma postavila novou čtvrť se 700 byty a kancelářské budovy.

Nyní výstavba pokračuje na území směrem k Radlicím, společnost zatím dokončila hotel a dvě kancelářské budovy. V severní části lokality pak postupně vyrostou rezidenční domy s přibližně pěti stovkami bytů.

