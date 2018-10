Ukažte účty za svatbu, překvapil úřad novomanžele. Schillerová: Nesmí to být standard

před 15 minutami

Ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) se ohradila proti postupu olomouckého finančního úřadu, který si vyžádal údaje o svatební hostině po téměř stovce novomanželů. Je to už podruhé, co finanční správa zvolila takový způsob získání informací. Schillerová tvrdí, že pokud se prokáže překročení zákonných norem, bude apelovat na to, aby z celé situace finanční správa vyvodila personální důsledky.

Na kontroverzní postup finanční správy jako první upozornil server Podnikatel.cz. Podle něj si Finanční úřad Olomouckého kraje v rámci honu na restauraci, která údajně obchází systém EET, vyžádal od několika matričních úřadů informace o čerstvých novomanželech. Na základě těchto údajů pak téměř stovce z nich, kteří měli svatební obřad na adrese dané restaurace či v obřadní síni úřadu, rozeslal výzvu, aby mu poskytli informace o jejich svatební hostině. Z matriky však úřad získal pouze osobní údaje novomanželů a nakonec tak oslovil i řadu párů, kteří hostinu měli doma, nikoliv v dotčené či jakékoliv jiné restauraci. Olomoucká finanční správa se tak zachovala podobně jako už dříve finanční úřad v Přerově. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už dříve v odpovědi na interpelaci poslance ODS Vojtěcha Munzara uvedla, že přerovský finanční úřad měl tyto údaje po novomanželech právo žádat. Dodala, že nešlo o exces, který by vybočoval ze zákonného rámce. Taková horlivost se nestala a nesmí stát standardem V komentáři k aktuálnímu postupu olomouckého berního úřadu už však poněkud změnila rétoriku. "Jak jsem již dříve uvedla, postup finanční správy v této věci nepovažuji za šťastný. Ač je vůči mně finanční správa vázána mlčenlivostí a tak neznám detaily případu, jedná se pravděpodobně o přílišnou úřednickou horlivost, která se rozhodně nestala a nesmí stát standardem," uvedla Schillerová pro Aktuálně.cz. Stejný postoj údajně opakovaně zdůraznila i generálnímu řediteli finanční správy Martinu Janečkovi. "V případě, že se prokáže překročení zákonných kompetencí, budu apelovat na vyvození personálních a pracovněprávních důsledků," dodala Schillerová. Mluvčí Generálního finančního ředitelství Petr Habáň však postup olomouckého berního úřadu brání. "Kontrolní akce se uskutečnila na základě opakovaných podnětů občanů a tedy důvodnému podezření na páchání protiprávní činnosti hraničící s trestnou činností," uvedl. Dotčená restaurace měla totiž v termínech konání svatebních hostin zavřeno nebo omezený provoz a nezaevidovala žádné tržby. Podle úřadu tak vzniklo důvodné podezření na krácení příjmu řádově v desítkách korun za každou svatební hostinu. Habáň dodává, že pokud by novomanželé nebyli ochotni informace poskytnout, nehrozila by jim žádná sankce. Finanční správa se podle něj snaží vycházet primárně z informací, které získá vlastní vyhledávací činností. "V odůvodněných případech, zvláště pak při podezření na závažné porušení zákonem stanovených povinností, je ovšem možné osoby k poskytnutí relevantních údajů vyzvat. Skutečnost, že v jednotkách případů byli osloveni i novomanželé, kteří služeb dané provozovny nevyužívali, byla v souladu s právními předpisy," říká Habáň. Na novomanžele se budeme obracet výjimečně, tvrdí správa Na základě pokynu generálního ředitele Finanční správy však podle něj této praxe bude finanční správa nadále využívat pouze v ojedinělých a výjimečných případech. Odborníci nicméně označují postup olomoucké finanční správy za nezákonný, stejně jako už dříve kritizovali úřad v Přerově. Odkazují se na skutečnost, že novomanželé, respektive zákazníci restaurace, nejsou osobami, které podle daňového řádu získávají jiné údaje nezbytné pro správu daní. Pokud by se totiž takový výklad zákona toleroval, mohli by se v podobné situaci ocitnout i další. "Maturanti na maturitním večírku, sedmdesátiletí dědečkové a babičky na srazu po padesáti letech po maturitě nebo sklíčení příbuzní na smuteční hostině po pohřbu. Všechno je od samého začátku úplně špatně. Vedení finanční správy a ministerstva financí mělo udělat jen jednu věc, a to omluvit se za tento exces a slíbit, že se nic podobného nebude opakovat, uvedl pro server Podnikatel.cz Tomáš Hajdušek, vedoucí sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR.