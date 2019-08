Úhyn zajíců je záhada, říkají zemědělci. Každé zvíře prý muselo sníst 40 granulí jedu

Zemědělci zatím marně hledají vysvětlení pro hromadný úhyn desítek zajíců na Brněnsku. V tělech zvířat se sice podle všech dosavadních testů našel jed, který zemědělci používají na přemnožené hraboše, podle odborníků by ale musel každý zajíc sníst více než čtyřicet granulí jedu, což je podle nich nepravděpodobné.

"Situace pro nás není vůbec jednoduchá, považujeme ji za velmi vážnou a ukazuje, že tady něco nesedí," zdůraznil na tiskové konferenci předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha, který se o situaci podle svých slov radil s experty v oboru a také s výrobci přípravku.

"Proto, aby zajíc uhynul, musí zkonzumovat 40 až 60 granulí tohoto přípravku, což není vůbec malé množství. U nějaké páté šesté granule začne přípravek fungovat, vyvolá pocit zvracení, nepříjemné pocity a každopádně nechutenství," řekl Pýcha.

Jedinou možností, jak by mohli zajíci takové množství pozřít, je podle něj to, že přípravek nebyl rozhozen plošně, ale ve velkých hromadách. "Těch zvířat je ale příliš mnoho na to, abychom se s tímto vysvětlením smířili. Nikdo zatím nedokáže říct, jak přesně to bylo," řekl.

Silnější verze jedu se používala řadu let

V Česku se přitom řadu let plošně používala proti hrabošům silnější varianta přípravku Stutox I a zemědělci žádný hromadný úhyn neregistrovali. "Pro nás je nepochopitelné, že byl Stutox I používán a nebyl zaznamenán hromadný úhyn zvěře a teď jsme v situaci, kdy to použil jeden podnik a máme tady několik úhynů. Situace je velmi zvláštní a je třeba ji prošetřit," řekl.

Firma Bonagro, na jejímž pozemcích došlo k úhynu zajíců, se brání právě tím, že jed užila stejným způsobem, jakým v minulosti aplikovala právě Stutox I. Situaci vyšetřuje mimo zemědělských a veterinárních orgánů také policie. Pokud se prokáže, že zajíci opravdu zemřeli na následky požití jedu, hrozí firmě sankce. "Je možné že došlo k technologickému pochybení na straně společnosti nebo někoho třetího," řekl předseda.

Dokud se ale situace plně neprošetří, je podle Pýchy vhodné, aby ministerstvo nezrušilo pozastavení povolení plošného používání jedu proti hrabošům. Zdůraznil také, že je třeba, aby se uklidnily emoce a situace se řešila racionálně, a veřejnost poprosil o pochopení.

Přemnožení hrabošů čelí kromě Česka v současné době také Slovensko, Rakousko i Německo. V případě zhoršení situace by Pýcha navrhoval mezinárodní spolupráci.