Mluvčí kontrarozvědky Šubert končí. Už deset let jsem měl být v důchodu, přiznává

před 30 minutami

Bezpečnostní informační služba (BIS) má od začátku dubna nového tiskového mluvčího. Jana Šuberta u zpravodajské služby vystřídal bývalý mluvčí České televize a ministerstva obrany Ladislav Šticha. "Už deset let jsem měl být v důchodu a nestihl jsem to. Tak odcházím až nyní," řekl Šubert. Ladislav Šticha byl od listopadu 2004 prvním tiskovým mluvčím Vojenského zpravodajství. Do té doby zastával stejné místo na ministerstvu obrany. V minulosti byl také zpravodajem České televize i televize Nova. Loni v květnu nastoupil jako mluvčí ministerstva zdravotnictví, kde ale skončil po odvolání Svatopluka Němečka (ČSSD) na konci listopadu.

autoři: ČTK, Domácí

