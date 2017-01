Čeští muslimové respektují zákony, radikálům se brání sami, ujišťuje BIS. Teror u nás prý nehrozí

před 1 hodinou

I když podle prezidenta Miloše Zemana hrozí, že se další teroristický útok odehraje v Česku, Bezpečnostní informační služba (BIS) nemá o aktuálních hrozbách informace, ze strany české muslimské komunity podle ní nebezpečí nehrozí. "Respektují naše zákony. Na různé protimuslimské aktivity neodpovídají násilím ani verbální agresivitou a velmi zdrženlivě se chovají i k provokacím některých islamofobů," reaguje na otázky mluvčí tajné služby Jan Šubert. BIS pro Aktuálně.cz navíc dodává, že čeští muslimové mají vlastní samočisticí mechanismy, jak se vypořádat s vnitřními konfrontačními projevy a radikálními myšlenkami svých členů.

Praha – Čeští muslimové respektují zákony a nepřejí si střety či násilí a komunita se sama brání, aby do ní pronikali militantní islamisté ze zahraničí. Aktuálně.cz to sdělil mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Jan Šubert poté, co koncem roku Česko posílilo bezpečnostní opatření v reakci na teroristické útoky v Berlíně. Prezident Miloš Zeman v neděli varoval, že útoky hrozí i v Česku. "Jsme na řadě," prohlásil. BIS však ujišťuje, že žádné informace o možných útocích nemá.

BIS tvrdí, že čeští muslimové si nepřejí vyvolávat střety, provokace nebo násilí. "Respektují naše zákony. Na různé protimuslimské aktivity neodpovídají násilím ani verbální agresivitou a velmi zdrženlivě se chovají i k provokacím některých islamofobů," reagoval mluvčí tajné služby Šubert.

Čeští muslimové navíc podle něj mají vlastní samočisticí mechanismy, jimiž se vypořádávají s vnitřními konfrontačními projevy a radikálními myšlenkami svých členů.

"Nechtějí, aby do jejich středu pronikli militanti ze zahraničí, aby je nezačali radikalizovat. A zatím se to neděje," vysvětluje dál Šubrt a tvrdí, že čeští muslimové mají velmi dobře nastavenou kontrolu toho, co se v jejich komunitě odehrává.

Ilustruje to třeba i nedávný otevřený dopis české muslimky Eman Ghalebové, která radikály odsoudila a jejich příznivce označila za nositele zla a nenávisti.

"Přestaňte mít na seznamu obětí lidi, kteří mi dopřáli svobodu, byli ke mně tolerantní a spravedliví. Nechci se po každém vašem zločinu dívat, jak se mě děti bojí právě kvůli vám," vzkázala po berlínském atentátu islámským radikálům studentka. "Nás nezastrašíte tím, že vjedete kamionem do davu lidí, nejste tím hrdinové," dodala.

Sympatie k radikálům zaznamenaly bezpečnostní složky jen u několika jedinců, jako je obviněný Čech, který se chtěl připojit k Islámskému státu.

Ohrožení republiky islámským radikalismem už před měsícem zpochybnili i autoři Auditu národní bezpečnosti, vládního dokumentu, který nechal zpracovat premiér po teroristických útocích. Podílelo se na něm 120 expertů.

"Česká republika doposud byla do značné míry na okraji zájmu mezinárodních teroristických organizací, které mají v naší zemi jen minimální zázemí pro svou činnost," píší autoři. A dodávají, že naprostá většina členů české muslimské komunity je dobře integrovaná a v Česku nevznikají sociálně vyloučené lokality, které by mohly vytvořit základnu pro teroristické aktivity – tak, jak je tomu v posledních letech v zahraničí.

Noční můrou jsou osamělí vlci

Tajná služba už ve své výroční zprávě ze září loňského roku napsala, že sympatie k Islámskému státu čeští muslimové až na několik výjimek veřejně odsoudili. A projevy sympatií byly způsobené psychickou labilitou, frustrací nebo nemocí. Kontrarozvědka ale uznává, že určitým rizikem jsou osamělí vlci, kteří jsou noční můrou zpravodajských služeb.

"Pokud se člověk, který se sám radikalizuje (může to být i skupinka dvou či tří lidí) nikomu nesvěří, nepromluví před přáteli, kamarády nebo někde v hospodě, neudělá chybu a nezanechá stopu, není čeho se chytit a jeho případnou akci nelze prakticky předvídat," uzavírá Šubert.

autor: Lukáš Prchal