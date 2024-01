Na české památky se vrátili Asiaté. Podívejte se na žebříček nejnavštěvovanějších

Zásadní roli sehrál návrat turistů z asijských zemí. Ti dříve jezdili do Prahy ve velkém, cesty ale poté znemožnila přísná covidová opatření. Asiatů přijelo minulý rok dvakrát více než předloni.

"Nárůstu bezpochyby pomohlo otevření přímých linek do Soulu a v červenci do Tchaj-peje. Jsou to turisté, kteří v metropoli zůstávají zpravidla déle," uvedla mluvčí Prague City Tourism Klára Janderová. Ze stejného důvodu se zvedla návštěvnost třeba i v kutnohorském areálu Sedlec, který je známý svou kostnicí.

Přesto se ale nepodařilo pražským památkám dosáhnout návštěvnosti, jakou měly v roce 2019, posledním roce před pandemií. Tehdy v létě například Staroměstskou radnici navštívilo téměř dvakrát více lidí než loni. Janderová ale upozornila, že turisté nyní oproti minulosti více vyrážejí do částí města mimo památkovou rezervaci.

Návštěvnost naopak klesla některým sledovaným zoologickým zahradám. Třeba do Zoo Plzeň přišlo v létě nejméně lidí od roku 2019. Stalo se tak zejména kvůli suchému a horkému počasí, míní mluvčí zahrady Martin Vobruba. O něco nižší čísla hlásí i safari ve Dvoře Králové, to ale v létě 2022 zaznamenalo rekordně vysokou návštěvnost.