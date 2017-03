Trump bude devítinásobným dědečkem, jeho syn z prvního manželství čeká potomka

AKTUALIZOVÁNO před 20 minutami

Americký prezident Donald Trump bude letos devítinásobným dědečkem. Jeho syn Eric s manželkou Larou čekají narození syna, který by na svět měl přijít v září. Oznámili to na twitteru. "Je to úžasný rok. Jsme požehnáni!" napsal mladší z dvojice prezidentových synů z prvního manželství s českou rodačkou Ivanou Trumpovou. Šlo o zjevnou narážku na to, že počali svého prvního potomka v době, kdy otec nastoupil do prezidentského úřadu. V záplavě prezidentových tweetů na téma vyšetřování údajných ruských zásahů do prezidentské kampaně se v reakci na synovo oznámení objevila gratulace. "Jsem na vás oba moc pyšný a šťastný!" napsal Trump.

autor: ČTK