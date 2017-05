Čechům hrozilo v Řecku 20 let, vyvázli s podmínkou. Fotit základnu byla hloupost, uznává advokát

před 5 minutami

Před pěti lety strávili počítačoví vývojáři Martin Pezlar a Ivan Buchta ve vazbě na řeckém ostrově Chios 129 dní. Do Česka se vrátili až po složení kauce pět tisíc eur. Teprve toto pondělí, po dlouhých pěti letech, se dočkali soudu. Nakonec dvojice, která si na ostrově Limnos fotografovala vojenskou základnu, a řecká policie ji proto obvinila ze špionáže, vyvázla s podmínkou třiceti měsíců s tříletým odkladem. Jejich advokát Athanassios Pantazopoulos však věří, že díky odvolání, které hned po skončení soudu podali, mohou oba Češi dopadnout ještě lépe. „Mohou být úplně zproštěni viny nebo potrestáni jen za nejlehčí formu, tedy fotografování bez povolení,“ míní.

Soud dopadl ve srovnání s hrozbou pěti až dvaceti let vězení velmi dobře. Proč jste se ještě odvolávali?

Je sice fakt, že skutek byl nejdříve kvalifikovaný jako zločin špionáže a hrozilo pět až dvacet let vězení. Pak ale byl překvalifikován na přečin a díky tomu oba vyvázli jen s podmínkou. My jsme však přesto podali odvolání. Důvodem bylo to, že státní zástupkyně nakonec byla na naší straně. Chtěla trest jen za tu nejlehčí formu, vlastně přestupek, fotografování bez povolení. Jenže soudkyně byla tvrdší.

Nehrozí u vyšší instance zase vyšší trest?

Ne. Díky stanovisku státní zástupkyně, která se navíc neodvolala, už nemůžeme dopadnout hůře. Spíše to může být ještě lepší. Mohou být úplně zproštěni viny nebo potrestáni jen za nejlehčí formu, tedy fotografování bez povolení. Pak by to mohlo skončit peněžitým trestem nebo podmínkou, ale ne třiceti měsíci s tříletým odkladem. Mohou dostat jeden rok s dvouletým, nebo jednoročním odkladem.

Takže samotná státní zástupkyně chtěla mírnější trest než soudkyně? A podpořila obhajobu? To je dost nezvyklé.

Ona už to nežalovala jako špionáž, navrhla v rámci své závěrečné řeči, po dvanáctihodinovém soudním jednání, pouze trest za nejlehčí přečin. Ale porota složená ze tří soudců a čtyř občanů přísedících rozhodla jinak. Hlavní soudkyně byla totiž velmi agresívní, trvala na tom, že to byl přečin, ale ne ten nejlehčí, a proto dostali takové podmínky. Je to skutečně velmi neobvyklé, aby státní zástupkyně vlastně souhlasila s obhajobou a soudkyně byla tak razantní. Většinou to bývá opačně.

A vy jste obhajobu stavěli na tom, že oni fotili pouze jako turisté?

Ano. Počítačová hra, na které pro firmu, kde byli zaměstnáni, pracovali, už byla hotová, ale vše tam bylo virtuální, zobrazené pomocí Google Earth a satelitních dat. A moji klienti chtěli jen vidět, jak to tam vypadá doopravdy. Nepořizovali žádné záběry pro novou hru, jak je policisté obviňovali. Bylo to jen čtrnáct fotek, navíc záběry, které vidí každý. Vše zvenku, z veřejně přístupných míst, nic krytého. Ale fotit to skutečně neměli, v tom byla ta hloupost. To ale přece není žádná špionáž, navíc zrádná, což je ta nejhorší varianta, za kterou hrozí až dvacet let vězení. Řecká strana to přehnala, to bylo naprosto nepřiměřené.

Kdy bude soud rozhodovat o odvolání?

To bude až příští rok. Tohle bylo první stání po pěti letech od skutku. A to jsme ještě měli štěstí, včera i dnes je v Řecku stávka a nepracují ani advokáti.