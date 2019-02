Tramvaje nepojedou středem Václavského náměstí. O místo se budou dělit s auty

Od Národního muzea by do středu Václavského náměstí v Praze měly vést dvě jednosměrné tramvajové tratě zapuštěné do jízdního pruhu pro auta. Mezi nimi má být zachována široká promenáda i oblíbený prostor k setkávání pod koněm. Za hodinu by po nové trati mělo projet 46 spojů, které zkrátí dojezdové časy a nabídnou nová spojení. S pokládáním kolejí by se mohlo začít v roce 2022.

Poslední tramvaj projela podélně Václavským náměstí 13. prosince 1980 v pět hodin ráno poté, co si tehdejší vedení města usmyslelo, že zdejší trať plně nahradí nově otevřené metro A.

Od té doby tramvaje náměstí pouze příčně kříží ulicemi Jindřišská a Vodičkova. To však přestává stačit. Nová pražská koalice chce proto trať protáhnout od středu náměstí nahoru kolem Národního muzea až do Vinohradské ulice.

Podle Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) by se koleje v těchto místech mohly začít pokládat už v roce 2022. "Pokud budeme mít i nadále politickou podporu z magistrátu i radnice Prahy 1," říká Lukáš Tittl, specialista IPR na koncepci dopravy.

Návrat tramvají na Václavské náměstí má být spojen s jeho kompletní rekonstrukcí, na kterou připravuje projekt studio Jakub Cigler Architekti.

Dvě jednosměrné koleje

Původně se počítalo s tím, že tramvaje budou po náměstí jezdit stejně jako za minulého režimu - tedy obousměrně přesně ve středu náměstí s nástupními ostrůvky po stranách.

Nově si však IPR u architektů nechal zpracovat jiné řešení. Podle něj mají tramvaje jezdit společně s auty v jediném jízdním pruhu v každém směru, který na náměstí po rekonstrukci zbude. Nová tramvajová trať na Václavském náměstí tak bude připomínat spíše tu, která zde vedla ještě před rokem 1928.

"Nebude zde tak tvořit klasickou dvojkolejnou trať, jak ji známe z jiných ulic a náměstí v Praze. Půjde o dvě jednosměrné tratě. Tím se snažíme zmírnit bariérový efekt tramvajové dopravy a minimalizovat zábory pro dopravu, aby co nejvíce prostoru zbylo pro lidi. I proto je trať umístěna do stejných míst jako automobilová doprava," vysvětluje Tittl.

To jde ruku v ruce s tím, že firma plánující pražskou dopravu - Ropid - chce na Václavské náměstí posílat jen omezené množství spojů. Konkrétně asi třiadvacet za hodinu v každém směru. To odpovídá méně než polovičnímu provozu například ve vytížené Vodičkově či Ječné ulici. "Není to tedy žádná neprostupná šňůra tramvají, která by náměstí rozřízla vedví," říká Tittl. Jezdily by tudy zřejmě tři pravidelné linky, které by spojovaly Anděl s Vinohradskou třídou či náměstí Republiky s Vršovicemi.

Trať zde bude nejspíš v rovině s okolním chodníkem. Když žádná tramvaj nepojede, budou moci přes koleje chodci bez problémů přecházet - podobně jako jsou na to Pražané zvyklí třeba na náměstí Republiky.

Obě koleje od sebe budou vzdáleny zřejmě více než patnáct metrů, čímž mezi nimi bude zachována dnešní promenáda, která se má po rekonstrukci ještě rozšířit. Zachován má být také volný prostor v okolí sochy svatého Václava, který slouží jako oblíbené místo k setkávání.

Tittl však upozorňuje, že jde zatím o prvotní návrhy, které bude ještě třeba rozpracovat. Mimo jiné není například vůbec jasné, kde přesně by se měly nacházet tramvajové zastávky.

Trať zkrátí dojezdy a předejde kolonám

Od nového tramvajového propojení si dopravní podnik společně s Ropidem slibují téměř zázraky. Má například zkrátit řadě Pražanů cestování z jednoho bodu do druhého až o více než deset minut. Zejména však odlehčí dnes přeplněným ulicím, jako je Ječná či Vodičkova, a pomůže při výlukách a nehodách. Tratě v centru města jsou totiž dnes už natolik vytížené, že každá neočekávaná událost síť paralyzuje.

Tramvaje na Václavském náměstí První tramvaje, tehdy ještě tažené koňmi, vyjely na Václavské náměstí už na konci 19. století. V roce 1900 byly nahrazeny elektrickou dráhou. Na počátku 20. století, tramvaje ještě jezdily po obvodu náměstí. Až v letech 1927 až 1928 byly koleje přeloženy do jeho středu, kudy se cestující vozily dalších více než padesát let. Po zprovoznění metra A, konkrétně po jeho prodloužení do stanice Želivského v prosinci 1980, rozhodlo vedení města o ukončení zdejšího provozu tramvají. Ty od té doby Václavské náměstí pouze příčně kříží tratí, která vede Vodičkovou a Jindřišskou ulicí.

Například zmíněná Ječná téměř nemá objízdné trasy, s výjimkou vzdáleného Nuselského údolí, a tvoří tak úzké hrdlo celého systému. I proto má Praha podle Martina Šubrta z Ropidu aktuálně nejvyšší hustotou tramvajového provozu na světě a zdejší tramvaje přepravují v centru více osob než v zahraničí řada linek metra. Leckde jsou vzájemné intervaly spojů tak těsné, že na tratě už kvůli tomu není možné posílat další vozy.

Nové tramvajové propojení přes Václavské náměstí a v následujících letech i to kolem hlavního nádraží přes Vrchlického sady má většinu těchto problémů odstranit nebo minimálně zmenšit. Na druhou zmíněnou trať je však potřeba nejdříve vypracovat změnu územního plánu a její stavba je tak zatím v nedohlednu. Na Václavské náměstí se tramvaje mohou vrátit mnohem dříve.

Tramvaje budou křížit magistrálu

Dopravní podnik aktuálně vybírá projektanta trati, která tudy povede. Ten bude muset mimo jiné posoudit, zda stropní desky stanice metra C Muzeum unesou nadbytečnou zátěž. Město předpokládá, že je bude třeba vyztužit či vyměnit.

V okolí Národního muzea mají pak tramvaje křížit magistrálu - jednu z nejvytíženějších ulic v Praze i České republice. Podle Šubrta to však nebude problém a přejezdy tramvají se bez větších obtíží vejdou do třicetivteřinového intervalu, který zde mají každých sto vteřin chodci na přechod magistrály. Za tu dobu podle něj křižovatkou stihnou projet až čtyři tramvaje.

Trať dříve na Václavském náměstí překážela, říká historik

Ač se většina pražských politiků i odborníků na navrácení tramvají na Václavské náměstí shodne, najdou se i lidé, kteří mají opačný názor. Například historik architektury Zdeněk Lukeš.

"Jsem vůči tomu od začátku skeptický. Pamatuji si dobu, kdy tam tramvaje jezdily, a pamatuji si také, jak to bylo hlučné, jak byla architektura Václavského náměstí zadrátovaná a jak se při výpadcích proudů stávalo, že přes celé náměstí vznikla z tramvají neprostupná bariéra," vzpomíná historik, který si nepřeje, aby se stejná situace opakovala. Tramvaj podle něj naruší i stávající architektonický ráz náměstí.

Technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský však uklidňuje, že technologie výstavby tramvajový tratí doznala za čtyřicet let značného zlepšení. Do podloží tratí se vkládají protivibrační vložky a nové tramvajové vozy jsou řádově tišší než ty dřívější. Podle Tittla lze už dnes navíc troleje navrhnout a zakomponovat do náměstí tak, aby takřka nebyly k vidění.

O návratu tramvaje na Václavské náměstí se mluví už více než deset let, v plánu ho původně měla i předchozí koalice. Jenže na odpor se postavilo vedení Prahy 1 v čele s bývalým starostou Oldřichem Lomeckým (tehdy TOP 09).

Ten argumentoval tím, že nové troleje by narušily vzhled náměstí. "Chceme, aby Václavské náměstí bylo naopak otevřeným bulvárem," uvedl už dříve bývalý starosta. Situace se však změnila po loňských volbách, kdy se vedení první městské části vystřídalo.