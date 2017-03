TOP 09 mění logo. Schwarzenbergovský motýlek má ukázat, že berou politiku i s humorem

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

TOP 09 změnila logo, zařadila do něj motiv motýlka, jakého nosí její čestný předseda Karel Schwarzenberg. "Naše logo je devět let staré, my jsme ho chtěli trochu oživit, dát tomu více energie, elánu i trochu té lehkosti. Toho typického schwarzenbergovského motýlka, s kterým samozřejmě v kampani lze dělat řadu vtipů, protože do kampaně patří i vtip," řekl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle něj změna není vedena snahou zacílit na nějakou konkrétní skupinu nových voličů. "Každá firma čas od času trochu oživí svůj odznak, své logo. Dělají to i politické strany a my jsme se to rozhodli udělat do téhle kampaně. Není to tak dramatická změna, která by zmátla naše voliče," dodal.

autor: ČTK