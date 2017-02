Kalousek: S ČSSD do koalice jít můžeme, s Babišem nikdy. Když se nedostaneme do sněmovny, končím

před 12 hodinami

S hnutím ANO předseda TOP 09 Miroslav Kalousek spolupracovat nechce, ale se sociálními demokraty si vládu představit – i když obtížně – dovede. "Pro TOP 09 je přijatelná varianta koalice s každou demokratickou stranou. Samozřejmě že na pravolevé ose by kompromisy s ČSSD byly nesmírně obtížné," uvedl Kalousek v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Nyní se TOP 09 snaží získávat příznivce novým programem na dalších třináct let. Ve Vizi 2030 například slibuje postupné zrychlování dopravy mezi Prahou a Brnem a předpokládají, že v roce 2030 začne Česko diskutovat o zkrácení pracovního týdne na čtyři dny. Pokud přesto TOP 09 neprojde do sněmovny, je Kalousek připravený odstoupit.

Aktuálně.cz: Preference TOP 09 spíše klesají, jakou taktiku zvolíte, abyste tento trend obrátili?

Miroslav Kalousek: Náš cíl je ve volbách dostat přes deset procent hlasů. Nebudu vykřikovat, že tyto volby vyhrajeme, to nás čeká až v nějakém jiném období. Ale o dvouciferném výsledku nepochybuji.

Čím konkrétně chcete takového cíle dosáhnout?

Předložíme voličům program prosperity, svobodné společnosti, jejímž základním kamenem bude střední třída, nikoliv skupina oligarchů, na nichž je zbytek závislý.

Veřejnost vás však vnímá především jako kritika Andreje Babiše. Třeba šéf ODS Petr Fiala s vámi odmítl jít do koalice s tím, že "boj proti jednomu člověku" není pro koalici ODS s "topkou" dostatečně nosný.

Babišova politika se snaží změnit charakter společnosti. A tam by měly demokratické strany najít společného jmenovatele a bránit demokracii. My ale v žádném případě nebudeme junior partnerem ANO ve vládě. Pokud mají jiné strany tento cíl, pak jejich postoj chápu, ale my s ANO kolaborovat nebudeme.

Šli byste do koalice s ČSSD a dělali tak junior partnera sociální demokracii?

Pro TOP 09 je přijatelná varianta koalice s každou demokratickou stranou. Samozřejmě že na pravolevé ose by kompromisy se sociální demokracií byly nesmírně obtížné. Ale zůstal by nejdůležitější společný jmenovatel, což je liberální politické prostředí. V případě hnutí ANO by se nejednalo o ideové kompromisy, ale o kolaboraci, spoluúčast na změně charakteru společnosti a podporu oligarchy.

Připravují tradiční politické strany blok proti ANO?

Žádná taková vyjednávání neprobíhají. Strana TOP 09 však zcela jistě neuzavře koalici s komunisty a ANO.

Jak vaše jméno ovlivnilo výsledek krajských voleb pro TOP 09?

Jsou lidé, kteří volí TOP 09 kvůli Kalouskovi, a jsou lidé, kteří ji kvůli mně nevolí. Moje strana je přesvědčená, že převažuje to plus.

Nevytýkáte si, že jste TOP 09 postavili na tandemu Kalousek−Schwarzenberg a neměli jste další výrazné osobnosti?

Máme řadu vynikajících osobností. Senátor Růžička, europoslanec Niedermayer, Marek Ženíšek, Martin Plíšek. Spousta dalších osobností působí v regionech. Je asi naše chyba, že je neumíme prodat lépe, ale v kampani je samozřejmě budeme nabízet.

Začnete hledat svého nástupce?

Nefunguje to tak, že se rozhlédnu a řeknu, kdo bude můj nástupce. Znám hned několik lidí, kteří by to mohli převzít a možná je to i čeká. Sice nepochybuji o našem úspěchu ve volbách, nicméně pokud by se to nepodařilo, tak bych po volbách na sněmu už nekandidoval. Předal bych tu zodpovědnost a zvolen by byl někdo jiný.

Nemáte přece jen trochu obavy, že byste ve volbách nemuseli překonat pětiprocentní hranici vstupu do parlamentu?

Vůbec si nepřipouštím, že bychom nepřekročili tuto hranici. To by člověk musel rezignovat hned v ten moment. Hovořme o úspěchu, o dostatečně silné povolební pozici, ať už v Poslanecké sněmovně, nebo ve vládě. Zcela jednoznačně je naším cílem dvouciferné číslo.

Co byste dělal bez politiky? Máte nějaký jiný plán? Jsou tu věci, nad kterými uvažujete?

Jako každý politik s tím musím počítat každý den. A já jsem v té situaci byl za těch 25 let mnohokrát. Netrápí mě, že bych se neuživil. Docela nafoukaně si myslím, že to, co umím, by mě spolehlivě uživilo.

A bavilo by vás to tolik jako politika?

To nevím, možná ne.

Uvnitř TOP 09 zaznívají hlasy, že akcent na demokracii a varování před oligarchizací společnosti u voličů nezafungovaly.

To je pravda. Ale to neznamená, že není nutné to říkat. Jestli je to výhodné, nevím. Možná se nejedná o zásadní téma, jež voliče zmobilizuje, ale je naší povinností na ně upozorňovat.

TOP 09 se potýká s problémem, že neumí prodat svůj programový a lidský potenciál. Jaké voliče chcete především oslovit?

Našimi voliči nikdy nebudou lidé neodpovědní ve vztahu ke své vlastní budoucnosti, kteří o ní přemýšlet nechtějí a nechtějí nést zodpovědnost za svůj vlastní život. Takové voliče asi skutečně nikdy neoslovíme.

Kdy budeme mít pouze čtyři pracovní dny v týdnu, jak slibujete v programové vizi do roku 2030?

Teď by to byl naprostý ekonomický nesmysl. Ale podaří-li se nám prosadit ekonomiku nápadů, tak dojde k takovému nárůstu produktivity a současně k tak silnému nahrazení pracovních sil roboty, že kolem roku 2030 opravdu můžeme zvažovat čtyřdenní pracovní týden.

Chcete také snížit čas dojezdu z Prahy do Brna na méně než hodinu…

Je to vize veřejné dopravy městského státu, o které si chceme povídat s veřejností. Je naprosto reálné síť vybudovat a v roce 2030 už ji mít v nějakém stavu rozpracovanosti, začneme-li ihned. Není fikcí, aby se člověk dostal i z nejposlednější vísky do hlavního města za 2,5 hodiny. Čas mezi Prahou a Brnem se zkrátí na méně než hodinu. Tento tah je velmi frekventovaný, proto jsme ho uvedli jako ukazatel. Je to reálný cíl.

Ve vizi popisujete technologický růst, avšak současně hovoříte o "optimalizaci přebujelé sítě vysokých škol". Pokud budou ubývat vysoké školy, jak země docílí nárůstu vysoce kvalifikované pracovní síly?

Nemusí ubývat, ale je potřeba specifikovat jejich úkol. Optimalizace má sloužit k tomu, aby se prudce zvedla úroveň vzdělání, nikoli počet těch, kteří mají diplom. Naprosto nutnou podmínkou konkurenceschopné země je mít špičkovou úroveň vzdělání.

Vzdělání nebylo v posledních letech prioritou vlád. Nepodcenili jste tuto oblast?

Alibisticky bych mohl říct, že to je resort, který jsme nikdy nespravovali. Jako politici bychom tady měli cítit dluh, řadu věcí jsme zanedbali a nedá se s tím dělat nic jiného než si to přiznat a začít to napravovat.

Skončila vaše spolupráce se Starosty. Nemohli jste pro záchranu tohoto spojenectví udělat víc?

Nemyslím si. Chápu, že Starostové si chtějí uvolnit ruce pro nějakou koaliční spolupráci, která pro nás není možná.

Nešlo také o to, že Starostové byli jen menšinová pomocná síla pro TOP 09? A že prim jste v tomto spojenectví hráli vy?

To se ale dalo změnit. My jsme Starostům nabídli, že můžeme udělat blok rovnocenných subjektů. Nicméně postoj Starostů byl takový, že o žádnou bilaterální spolupráci s TOP 09 už nestojí. Takže jsem si jistý, že tím zásadním důvodem byla potenciální povolební spolupráce s Andrejem Babišem, kterou si oni představit umí, zatímco my nikoliv.

Nebojíte se, že s odchodem Starostů přijde TOP 09, která je primárně vnímaná jako městská strana, právě o typické voliče Starostů, tedy lidi z regionů, malých měst a obcí?

Nebojím se, že jsme přišli o venkovské voliče. Nejsme strana jen pro město. Ale je pravda, že v těch místech, kde jsme měli intenzivní spolupráci se Starosty a některý člen STAN tam byl významným místním politikem, tak tam jsme nechtěli soupeřit. Tam je tedy naše stranická struktura slabší a musíme ji urychleně dobudovat.

Chybí nám osobnosti, Miroslav Kalousek není Andrej Babiš, aby mohl z TOP 09 udělat svoji one man show, říká podnikatel a člen TOP 09 Ondřej Kania. | Video: Filip Horký | 12:25

autoři: Kateřina Frouzová, Veronika Neprašová