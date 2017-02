Pospíšil váhá mezi TOP 09 a STAN. Je to jako po rozvodu rodičů, říká možný kandidát na Hrad

před 4 hodinami

Europoslanec Jiří Pospíšil, který patří podle výsledků ve volbách k nejpopulárnějším českým politikům, se rozhoduje mezi TOP 09 a Starosty a nezávislými. Zatím naposledy se objevil na tiskové konferenci STAN, podle svých slov má ale stejně blízko k oběma stranám. Pospíšil chce zároveň do června oznámit, zda bude kandidovat na prezidenta. Nyní se chystá besedovat po celé zemi s lidmi z takzvané Kroměřížské výzvy, což je iniciativa, která "hledá" protikandidáta Miloši Zemanovi.

Praha - Europoslanec Jiří Pospíšil, který v minulosti prošel Občanskou demokratickou aliancí (ODA), Občanskou demokratickou stranou (ODS), se musí znovu rozhodovat, kam se jako politik zařadí. Rozpadlo se totiž spojenectví mezi TOP 09 a Starosty a nezávislými (STAN), na jejichž kandidátce se dostal do Evropského parlamentu. Europoslanec říká, že je připraven spolupracovat s oběma uskupeními, když o jeho podporu budou stát.

Když tento týden Starostové a nezávislí pořádali tiskovou konferenci k evropské směrnici o držení zbraní, připojil se k ní i Pospíšil. A to i přesto, že na společnou kandidátku do Evropského parlamentu jej vyslala TOP 09 - stejně jako dalšího europoslance Luďka Niedermayera.

"Oba jsme sice za TOP 09, ale protože Luděk má na směrnici ohledně držení zbraní jiný názor než já, tak jsem šel na tiskovou konferenci STAN. Mám totiž stejný názor jako europoslanec za STAN Stanislav Polčák," vysvětloval Pospíšil, který je nestraníkem.

Jak pro vedení STAN, tak TOP 09 je ale hodně žádaným "zbožím", protože průzkumy veřejného mínění i volby opakovaně potvrzují Pospíšilovu velkou popularitu. Politik ale zatím nechce říct, ke komu se přidá.

"Považuji za férové věnovat se oběma subjektům, protože jsem kandidoval na jejich kandidátce a slíbil jsem oběma spolupráci," odpovídá Pospíšil a svou situaci přirovnává k rozvodu rodičů. "Cítím se jako po rozvodu, chci mít s oběma co nejlepší vztahy. Jsou to dva rodiče a záleží na tom, který chce mou podporu. Když budou chtít, abych s nimi spolupracoval a jezdil například na besedy či přednášky, rád to udělám," říká Pospíšil a připomíná, že v kampani do loňských krajských voleb takto podpořil TOP 09.

Čeká, kdo půjde proti Zemanovi

Pospíšil zároveň patří mezi ty, o kterých se mluví jako o možných kandidátech na prezidenta. Zda bude kandidovat, ale dosud váhá. Rozhodnutí chce oznámit až v červnu.

"Nejsem stále rozhodnutý, své rozhodnutí sdělím v průběhu jara. Teď se budu účastnit debat Kroměřížské výzvy. Nabídli mi možnost jezdit po veřejných debatách, takže se těším na debaty s občany. Teprve po těchto debatách řeknu jasné rozhodnutí, jestli kandidovat budu, nebo nebudu," vysvětluje Pospíšil.

Rozhodovat se prý bude hlavně podle toho, kdo budou protikandidáti Miloše Zemana, s jehož opětovnou kandidaturou Pospíšil počítá.

"Byl bych strašně rád, kdyby se proti Miloši Zemanovi našel kandidát, který bude hodnotově jiný než on a bude mít šanci na úspěch. Pokud tady takový kandidát bude, tak bych ustoupil, protože by má kandidatura takovému člověku ubrala hlasy. To by mě mrzelo, nemělo by to smysl," tvrdí.

Mezi těmi, kteří se už do boje o Hrad přihlásili, takového člověka nevidí. "Mám některé své favority, ale ti zatím říkají, že neví, jak se rozhodnou," reaguje. Zajímavým kandidátem by podle něj byl končící šéf Akademie věd Jiří Drahoš. "Ale není pro mě ani tak podstatné, jestli by to byl on nebo někdo jiný, rozhodující pro mě bude, jaký koncept prezidentství zájemci o Hrad představí," doplnil.

autor: Radek Bartoníček