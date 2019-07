Toman: Ústavní ochranu vody zkonzultujeme s právníky, v srpnu bude hotová analýza

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) chce možnou ústavní ochranu vody konzultovat s právníky a odborníky. V druhé polovině srpna by měl obdržet analýzu právnické fakulty. Věc chce řešit systémově, ne jen poslaneckými návrhy. Kabinet v pondělí pravděpodobně odmítne návrh opozičních lidovců na ústavní ochranu vody a půdy, už dříve nepodpořil návrh KSČM. Komunisté posléze s vládním hnutím ANO jednali o spolupráci při toleranci vlády, neboť ústavní ochrana vody je podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa jednou ze sedmi podmínek tolerance.

"Máme domluvenou analýzu s právnickou fakultou, tu bychom měli obdržet v druhé polovině srpna. Chtěli bychom první nebo druhý týden v září svolat kulatý stůl za účasti všech politických stran. Chceme, aby se to řešilo komplexně, aby to mělo dopad na všechny resorty," řekl Toman.

"Ne že bychom si nevážili poslaneckých návrhů, nicméně chceme to prokonzultovat s ústavními právníky, s odborníky na ústavní právo a podle toho se rozhodnout, abychom vodu mohli ochránit co nejúčinněji," doplnil.

Komunisté a představitelé hnutí ANO se při hodnocení toleranční dohody shodli, že spolupráce má smysl a že v ní budou pokračovat. Podle předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka by poslanci ANO mohli zákon, který navrhovali komunisté, v prvním čtení podpořit.

Klub ale bude o věci ještě jednat, k čemuž chce přizvat i komunisty. Negativní stanovisko vlády podle Faltýnka pro schválení zákona v prvním čtení není rozhodující.

Komunisté navrhují rozšířit nynější článek ústavy, podle kterého "stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství". Nově by zněl, že voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství, je ve vlastnictví Česka.

Hrozí zodpovědnost státu za povodně

"Česká republika chrání a zvelebuje toto bohatství a je povinna zajistit ochranu a šetrné využívání vody jako základní životní potřeby i ostatních přírodních zdrojů a přírodního bohatství ve prospěch svých občanů a následujících generací," stálo by v ústavě.

Vládní legislativci v podkladech pro ministry poukázali na to, že voda nyní majitele nemá, ve vlastnictví je až po odběru. Pokud by se stal majitelem vody stát, nesl by odpovědnost například za povodně nebo za vodní erozi.

Návrh lidovců pak kabinet zřejmě označí za pouhé prohlášení bez praktických důsledků. Poslanci KDU-ČSL chtějí doplnit článek ústavy tak, že by zněl, že "stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vodních zdrojů a půdy, a ochranu přírodního bohatství". Podle vládních legislativců ale k přírodním zdrojům voda i půda patří a jejich zdůraznění je nadbytečné.