Tlaková níže Julie přivedla nad Česko silný vítr, na Sněžce dosáhl rekordní rychlosti

Největší náraz větru dosáhl v neděli večer na Sněžce rychlosti 223 kilometrů za hodinu. Uvedl to dnes Český hydrometeorologický ústav na facebooku. Jde o rekordní nárazovou rychlost. Dosud nejvíce foukalo v lednu 2007 při orkánu Kyrill, kdy na Sněžce naměřili meteorologové nárazy o rychlosti 216 kilometrů za hodinu.

Přes 200 km/h se dostala rychlost i při silné větrné bouři Eberhard loni v březnu, bylo to přes 206 km/h. "Největší náraz větru byl naměřen mezi 21:00 a 22:00 na Sněžce: 62 metrů za sekundu (223 kilometrů za hodinu)," uvedli v pondělí ráno meteorologové.

Příčinou velmi silného větru byla tlaková níže Julie. V neděli postupně přecházela přes Německo a Polsko nad Bělorusko a Ukrajinu. Česko zasáhl silný vítr v neděli odpoledne a večer. Následky větru omezily dopravu zhruba na třech desítkách železničních tratí.

Vítr působil také nehody, třeba na Karlovarsku spadl kvůli větru strom na autobus, dva lidé se při tom lehce zranili. Kvůli větru také zůstaly na západě Čech stovky domácností bez proudu.

Hasiči v Libereckém kraji měli od nedělního odpoledne do pondělního rána v důsledku silného větru a deště zhruba 170 výjezdů, hlavně k popadaným stromům. Bez proudu byly ráno 4600 odběratelů. Na prvním povodňovém stupni byly ráno v kraji dvě řeky - Jizera v Železném Brodě a Kamenice v Plavech. Hladiny ale klesají.

Vysočině vítr lámal stromy. Na Žďársku jsou kvůli tomu dvě silnice neprůjezdné. Stromy popadané na silnice nebo ty, u nichž pád hrozí, už hasiči odstraňovali na více než 100 místech. Od nedělního odpoledne, kdy vítr zesílil, už mají v souvislosti s počasím přes 200 výjezdů, vyplývá z údajů na jejich webu. Kvůli následkům silného větru také nejezdí vlaky mezi Kostelcem a Jihlavou, nahradily je autobusy.

Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platila od nedělních 11:00 pro Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj, dále Prahu a střední Čechy. Od nedělních 15:00 platilo varování před velmi silným větrem i pro ostatní kraje. V noci na pondělí vítr postupně zeslábl. Ráno ještě trochu foukalo na jihu Moravy. Meteorolog Miloš Dvořák ráno Radiožurnálu řekl, že rychlost větru na jihu Moravy dosahuje zhruba 70 kilometrů za hodinu.

Meteorologové zaznamenali velkou rychlost větru na Sněžce už v 19:00, kdy v nárazech dosahovala zhruba 187 kilometrů za hodinu. To bylo podobné jako před dvěma týdny při bouři Sabine, kdy foukal vítr o rychlosti až 198 kilometrů za hodinu. Podle tehdejšího vyjádření meteorologa ČHMÚ Pavla Šimandla ale nešlo o orkán, neboť to by musel vítr vát minimálně deset minut silou nejméně 108 kilometrů v hodině. Nárazy jsou pouze krátkodobé zesílení, dodal.

