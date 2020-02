Tísňové linky nově umí volající lokalizovat s přesností na 30 až 50 metrů

Na linkách tísňového volání 150, 155 a 158 i na univerzální evropské tísňové lince 112 od úterý funguje zpřesněná lokalizace volání, která pomůže přesně určit místo volajícího. Integrovaný záchranný systém si od zavedení této služby slibuje výrazné zkrácení doby, která uplyne mezi voláním a poskytnutím pomoci volajícímu.

Služba Advanced mobile location (AML) bude zatím fungovat v Praze, během několika týdnů by měla být rozšířena po celé zemi. Na tiskové konferenci to v úterý uvedli zástupci ministerstva vnitra, hasičů, policie a záchranářů.

Generální ředitel hasičů Drahoslav Ryba upozornil, že pro fungování služby není potřeba stahovat do mobilu žádnou aplikaci, je automatická. Zatím bude fungovat na zařízeních s operačním systémem Android, pro smartphony s operačním systémem iOS by měla být dostupná do půl roku.

AML je schopna člověka lokalizovat v průměru na 30 až 50 metrů. Ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund vysvětlil, že telefon automaticky ve chvíli, kdy volající vytočí číslo tísňové linky, zjistí stav baterie a spustí GPS nebo jinou službu pro zjišťování polohy. Poté pošle údaje o poloze na číslo, které určil stát.

Funkce byla spuštěna symbolicky v dnešní Evropský den tísňové telefonní linky 112. Česko tuto linku zavedlo v roce 2004, kdy země vstoupila do Evropské unie. O zavedení evropského dne této telefonní linky se pak zasloužila Česká republika v roce 2009, když předsedala Evropské unii. Dnešní datum v kalendáři vytváří číslici 112.

