Ministři mleli páté přes deváté, tiskovka k úsporám byla jak od Babiše, míní expertka

Dvě a půl hodiny trvala vládní tisková konference ke konsolidačnímu balíčku a důchodové reformě. Srozumitelně představit opatření se ale premiéru Petru Fialovi (ODS) a jeho ministrům podle expertky na komunikaci Denisy Hejlové z Univerzity Karlovy nepovedlo. "Vláda mluvila páté přes deváté, projev jejích členů byl příliš odborný a zároveň rádoby populistický," hodnotí v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Představitelé nynější vlády Petra Fialy zejména v době pandemie koronaviru opakovaně kritizovali předchozí kabinet Andreje Babiše (ANO) za jeho chaotický styl vedení tiskových konferencí. Ukázala ta dnešní o konsolidačním balíčku zlepšení?

Ve stylu komunikace se naopak s Babišovou vládu v mnohém shodují. I u Fialovy vlády platí, že tiskové konference jsou dlouhé, v nevhodný čas a lidé pořádně nevědí, co si z toho odnést.

Ministři dnes často promlouvali k mladým a sociálně slabším. Podle vás tedy nedokázala představit balíček tak, aby mu lidé rozuměli?

Vůbec. Mladí lidé je nebudou poslouchat a sociálně slabší jim nebudou rozumět. Styl komunikace byl nekonzistentní, mleli páté přes deváté a ani mně nebylo vůbec jasné, co chtějí říct. Na to, jak důležitá tato tisková konference byla a jak dlouho ji zřejmě připravovali, vláda opravdu neodvedla dobrou práci.

Zaprvé bylo nevhodné už samotné načasování. Vláda chtěla lidem představit klíčový balíček a rozhodla se tak udělat symbolicky za pět minut dvanáct, což je ale čas, kdy jsou běžní lidé v práci a na konferenci se tak nemůžou podívat.

Vláda zahájila tiskovou konferenci asi 45 minut dlouhým obecným zdůvodněním změn, až poté přešla ke konkrétním opatřením. Bylo to správné rozhodnutí?

Určitě ne. Je naprosto nevhodné to takto natahovat. Slyšeli jsme nabubřelé výroky o tom, že vláda odstraní chaos v daňovém systému, ale na druhou stranu člověk neví, co se tam stane.

Premiér Fiala zapracoval na svém přednesu. Aby nebyl takový uspávač hadů, tak trochu zvýšil intonaci. Ale projev šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové připomínal čtení před třídou. Ministr vnitra Vít Rakušan měl zbytečně obecný úvod, kde vyzdvihoval, že je na tom Česko lépe než ostatní. Ale na to není čas.

Styl byl navíc zcela neujasněný. Napůl odborný a napůl rádoby populistický, ale ve výsledku nebyl ani jedno z toho. Ministři používali směsici odborných a hovorových výrazů, které nejsou jasné vůbec nikomu. Na jednu stranu použijí slovo důchodce, na druhou stranu řeknou výraz nízkopříjmové skupiny…

Komunikačně navíc vláda motala několik témat dohromady. Ministři řekli, že představí úsporný balíček, přitom půl hodiny hovořili o tom, co by udělala jejich konkurence a že oni jsou lepší. Někdo řekl, že všechno bude v pohodě, další zase, že to bude bolet.

Nesoustředili se tedy na jedno klíčové téma, ale motali tam několik linií dohromady. Jestliže šlo o to představit daňový balíček, tak měli prostě představit daňový balíček.

Jak tedy celkově hodnotíte způsob, kterým vláda daňový balíček představila?

Že je komunikace vlády špatná, vidíme nejen z vyjádření odborníků, ale také z průzkumů. Podle nedávného šetření Centra pro výzkum veřejného mínění je s vládou spokojeno nejméně lidí za posledních deset let.

Je tedy jasné, že vláda s reformami přichází pozdě. Přichází v okamžiku, kdy cokoli, co řekne, vyvolá odpor veřejnosti. Kabinet si zakládá na tom, že se spolu domluví dohromady, vytvoří konsenzus a ten představí veřejnosti. Jako nějaký milostivý vládce: My jsme se tady domluvili, tohle je pro vaše dobro a je to pro vás nejlepší. Ale takto komunikace v demokracii nemůže vypadat. Musíte být v dialogu s občany. Nejde se někde zavřít, dohodnout se na tom "nejlepším" řešení a to pak předhodit občanům.

Video: Za pět minut dvanáct. Jak vláda na tiskové konferenci představila konsolidační balíček (11. 5. 2023)