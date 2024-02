Ticho kolem prezidentovy dovolené. Pavel údajně odcestoval do Španělska

Prezident Petr Pavel se tajně vypravil na dovolenou, o které Hrad odmítá poskytovat podrobnosti. Podle diplomatických zdrojů serveru Lidovky.cz se nachází ve Španělsku, kde se má věnovat testování motorek. Jeho manželka Eva ho však nedoprovází. Ochranka na místo odcestovala dva dny před ním, což naznačuje zahraniční pobyt, ale Hrad ani tuto informaci nijak nepotvrdil.

Zástupkyně šéfa komunikace Hradu Karolína Blinková potvrdila, že má prezident dovolenou, ale více informací z bezpečnostních důvodů poskytovat nebude. "Máme jinou politiku, doba se změnila. Přijde nám, že to není potřeba veřejně komunikovat, že je to zbytečné," sdělila Blinková serveru Lidovky.cz. Bez odpovědi zůstal i dotaz, kdy se prezident do své hradní kanceláře vrátí. Podle informací by to ovšem mělo být zkraje příštího týdne.

Bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček upozornil, že veřejnost by měla být informována o prezidentových cestách do zahraničí. "Vždy jsme zemi zveřejňovali. Nikdy jsme však neříkali adresu nebo název hotelu," uvedl Špaček pro Lidovky.cz. Pokud je tedy nyní prezident Pavel v zahraničí, je to podle Havlova mluvčího potřeba říct. Standardem je doprovod ochranky, která podle zdroje serveru Lidovky.cz na místo současného prezidentova pobytu odcestovala dva dny před ním. "Ochranka musí vždy na místo dorazit dřív, aby vše prověřila," dodal Špaček.

Podrobnosti o tom, zda premiér a další významní ústavní činitelé jsou informováni o podrobnostech prezidentovy dovolené, Hrad neposkytl. Karolína Blinková, která dočasně zastupuje hradního mluvčího Víta Koláře, odmítla komentovat tuto otázku stejně jako mluvčí vlády Lucie Ješátková.

Podle serveru Lidovky.cz se prezident Pavel na dovolené věnuje motorkářství, které je jeho velkou vášní. Úřední povinnosti se často s motorkami snaží spojovat. V květnu například na motorce vyjel na Bavorskočeské týdny přátelství. Na oficiální cestě do Itálie zase navštívil továrnu na výrobu motocyklů Moto Guzzi.

Na tradiční pracovní dovolenou, kterou si čerpají běžní zaměstnanci, ústavní činitelé ze zákona nemají nárok. Kvůli povaze své funkce byli měli být stále k dispozici. Obvykle si volno vybírají tak, aby nekolidovalo s významnými událostmi.