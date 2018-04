Chyba Cermatu při přijímačkách ukazuje, že hromadné testování je k ničemu, říká senátor Růžička

před 1 hodinou

V jedné z úloh v přijímacích testech na osmiletá gymnázia byla chyba. V klíči řešení uváděl Cermat jako správnou odpověď variantu B, správně ale mohla být i varianta C. "Je to chyba, která by se stávat neměla," říká senátor Jiří Růžička, ředitel Gymnázia Jana Keplera.

Aktuálně.cz: Objevení chyby by podle Cermatu mohlo teoreticky pomoct až 721 žákům, kteří odpověď zvolili. Znáte počet dětí, kteří se hlásili na vaše gymnázium a chyba v otázce se jich přímo dotýká?

Jiří Růžička: Zatím nevím, kolika dětí se to konkrétně dotklo. Výsledky testů už jsme měli vyvěšené a nehodláme je stahovat. Ale o přijetí a nepřijetí jsme zatím nerozhodli. Každý účastník má šanci do svých spisů nahlédnout. Pokud najdeme chybu, tak to opravíme.

U nás se hlásilo 250 dětí, na druhý termín asi 120 nebo 130 dětí. Počet těch, kterých se to může dotknout, nebude nijak obrovský. Děláme ještě vlastní testy studijních předpokladů. Pořadí jsme ještě nevyhlašovali. To uděláme až po 2. květnu, po nahlížení.

Budete zmíněnou chybu sami hromadně opravovat?

Pokažený příklad si porovnáme a opravíme u všech hromadně. Při nahlížení do spisů může student přijít ještě na nějakou chybu. Třeba i v našem zadání.

Jak by to podle vás mohly řešit školy, které by zveřejnily nejen výsledky, ale už i pořadí přijímaných studentů? Mohly by přijmout někoho "navíc"?

Třídy se rozšiřovat jen tak nemohou. Ale divil bych se, kdyby už někdo vydal písemná rozhodnutí o přijetí. Že by někdo stihl základní podmínku, že každý má právo nahlédnout do testů. Výsledky byly v pátek dopoledne.

Co mohou udělat rodiče, pokud zjistí, že přijetí právě jejich dítěte mohlo být touto chybou v přijímacích testech ovlivněno?

Musí podat odvolání. Ale tohle je případ, který musí řešit už ředitelé. Pokud už vydali rozhodnutí o přijetí a dojde ke změně, musí to změnit. Nemohou ale někoho jen tak vyšoupnout.

Jak velký dopad podle vás může zjištění chyby v přijímacích testech mít?

Je to chyba, která by se stávat neměla. Zvláště když se testuje, jestli někdo pracuje s chybami. Ale není to nic, co by bylo tak fatální.

V minulosti byly chyby i ve státních maturitách. Je tohle důvod změnit nebo opustit systém jednotných testů? Mají ještě vůbec důvěru?

Já jsem známý a velký odpůrce testování. Do školy se nechodí proto, aby byl člověk testovaný, ale aby se něco naučil. Je to další argument pro to, že hromadné testování má mnoho chyb a k ničemu moc nevede.

V případě naší školy tyto státní testy od sebe uchazeče ani nijak dramaticky neoddělí. Všichni se pohybují ve vysokém skóre. Je to zbytečná administrativní zátěž škol, která ovlivňuje i vyučování.