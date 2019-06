Teploty v Česku překonaly 33 stupňů. Lidé si mohou vsadit, zda ve středu padne rekord

Teploty na některých místech Česka v úterý překonaly 33 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde se rtuť v teploměru vyšplhala až na 33,9 stupně. Teplotní rekordy pro 25. červen byly překonány na 11 ze zhruba 150 stanic, které měří 30 a více let, řekl po 16:00 řekl Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu.

Druhou nejvyšší teplotu zaznamenali meteorologové v Plzni-Bolevci, kde bylo 33,6 stupně Celsia. Padl tak místní rekord z roku 2008, kdy na této stanici naměřili 33,4 stupně.

V pražské Libuši se teplota dostala na 33,5 stupně. V Praze-Komořanech bylo jen o jednu desetinu stupně chladněji.

Kromě Plzně-Bolevce přepisovalo počasí rekordní hodnoty také v Kopistech na Litoměřicku. V úterý tam naměřili 33 stupňů, zatímco dosavadní rekord z roku 2006 byl o devět desetin stupně nižší. Z celkového počtu zhruba 150 dlouhodobě měřicích stanic padly teplotní maxima pro dnešní den na 11 z nich.

Velmi teplé počasí posledních dní má podle meteorologů kulminovat ve středu. Zejména v Čechách a na jihu Moravy budou maxima většinou mezi 33 a 37 stupni Celsia. Ve čtvrtek se podle meteorologů zhruba o šest stupňů ochladí.

"Středeční teploty se budou blížit nebo dokonce překračovat rekordní teploty pro konec června," upozornil dnes na webu Českého hydrometeorologického ústavu Tomáš Mejstřík. Průměrné maximální teploty v této části roku jsou kolem 23 stupňů Celsia.

V pražském Klementinu má teplotní rekord pro 26. červnový den hodnotu 35,6 stupně a byl naměřen v roce 1935. Na to, zda bude ve středu překonán, si lidé mohou vsadit. Podle sázkové kanceláře Fortuna je to pravděpodobné. "Středeční rekord v Praze podle aktuálních informací rozhodně nevydrží. Meteorologové sice svůj výhled nepatrně zmírnili, i tak by to ale mělo stačit," řekl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Další upřesnění předpovědi by podle hlavního bookmakera Fortuny mohlo dostat pod tlak i kurz na absolutní rekord pro Česko.

Vůbec nejvyšší teplotu v Česku zaznamenali meteorologové 20. srpna 2012, kdy v Dobřichovicích u Prahy naměřili 40,4 stupně Celsia. V Klementinu bylo rekordní vedro 27. července 1983, kdy se rtuť v teploměru vyšplhala až na 37,8 stupně.

Vedra v těchto dnech trápí i další země západní, střední a jižní Evropy. Řada zemí proto očekává, že se koncem týdne budou přepisovat červnové teplotní rekordy, a vydala kvůli vysokým teplotám varování, kterými obyvatele upozorňuje na zdravotní rizika. Na východě Německa hasiči bojují s lesními požáry a na teploty dosahující až 40 stupňů Celsia se připravují i v zoologických zahradách.

Vedra představují pro lidský organismus vysokou zátěž. Lidem hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace. Odborníci proto doporučují dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Lidé by také měli omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Velmi nebezpečné je nechávat děti nebo zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných autech.