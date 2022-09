Odmítáme koupat seniory v takové zimě. Domovy kritizují snížení teploty na 20 stupňů

Staří lidé obvykle potřebují více tepla než mladí. Nefunguje jim tak dobře termoregulace a méně se hýbou, takže se i méně zahřejí. Upozorňují na to ředitelé domovů pro seniory, kteří odmítají návrh ministerstva průmyslu na omezení vytápění. Resort plánuje snížit teplotu v koupelnách na 20 stupňů. Návrh se ale ještě může změnit, proti je kromě domovů i ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podle dosud platné vyhlášky z roku 2007 má být v koupelnách 24 stupňů, podle nového návrhu o čtyři stupně méně. Pro obývací místnosti, tedy jídelny, ložnice či obývací pokoje, stanoví stará i nová vyhláška 20 stupňů. Nově má jít o maximální teplotu, zatímco původní pravidla umožňují vytápět i na víc stupňů. Vyhláška ještě není dokončená, platit má začít od října.

"Starší člověk, který se obtížně pohybuje nebo trvale leží, potřebuje na pokoji větší teplo než člověk, který je aktivní. Proto je naprosto jasné, že při 20 stupních bude našim klientům na pokoji zima," obává se ředitel Domova pro seniory v Čáslavi Aleš Šorf. Že by se staří lidé měli při takové teplotě i mýt, označuje za nesmyslné. "Nedovedu si vůbec představit, že v období respiračních onemocnění by byla klientům zima," dodává.

Na kolik stupňů bývá běžně domov vytápěn během zimy, Šorf neví. Je to podle něj individuální, senioři mají možnost regulovat si teplotu ventily na radiátorech. Pokud by vyhláška vešla v platnost, musel by Šorf snížit v kotelně nastavenou teplotu vody.

Nejvíc by domovy seniorů šetření pocítily právě při hygieně klientů. Podle vyhlášky ministerstva průmyslu z roku 2007 má být v koupelnách 24 stupňů, podle nového návrhu o čtyři stupně méně. Pro obývací místnosti, tedy jídelny, ložnice či obývací pokoje, stanoví stará i nová vyhláška 20 stupňů. Nově má však jít o maximální teplotu, zatímco původní pravidla umožňují vytápět i na víc stupňů.

Seniorům je často chladno i tam, kde je teplo

Například v Domově pro seniory v Uherském Hradišti v zimě běžně topí na 24 stupňů. "Většina našich klientů jsou lidé imobilní, péče o ně obnáší v průběhu dne několikrát obnažení a provedení úkonů péče. Starší lidé mají problém s termoregulací a vyhovuje jim vyšší teplota. Navrhované teploty jsou navrženy bez znalosti specifických potřeb klientů pobytových zařízení pro seniory, a takové řešení proto považuji za naprosto nevhodné," podotýká vedoucí domova Lenka Šupková.

Také tento domov má vlastní plynovou kotelnu, v jednotlivých místnostech jsou termostatické hlavice. "Pokud by bylo vytápění omezeno, jsme schopni snížením teploty otopné vody teplotu snížit," dodává Šupková.

S návrhem ministerstva průmyslu nesouhlasí ani ředitel Domova Na Zátiší v Rakovníku Pavel Jenšovský. "Nevím, jestli si autor návrhu vůbec uvědomuje, že naši klienti trpí celou řadou geriatrických problémů, mezi které patří i to, že mají problémy s termoregulací," vysvětluje Jenšovský, proč senioři často pociťují chlad i v prostředí, které se zdá zdravému člověku příjemně vytopené.

Teplotu 20 stupňů považuje za naprosto nepřípustnou pro provádění osobní hygieny. Podle něj by ohrožovala zdraví seniorů, kteří jsou zvyklí na teplotu mezi 24 a 25 stupni.

Na 23 stupňů vytápí v Domově pro seniory Bažantice v Hodoníně. "Nařízení vytápět na 20 stupňů nejsme schopni respektovat," říká ředitelka Domova Vladimíra Křižková. Zmiňuje stejné důvody jako ostatní oslovení ředitelé, tedy problémy s termoregulací či potřebu mít v koupelně tepleji.

Návrh se ještě může změnit

Zastání našly domovy seniorů u ministerstva práce a sociálních věcí. To snížení teploty označilo za přímé ohrožení života a zdraví uživatelů, ke kterému nesmí dojít ani ve stavu nouze.

"Navržená teplota byla skutečně nízká, proto v rámci meziresortního připomínkového řízení podalo návrh, aby tato snížená teplota neplatila pro zařízení sociálních služeb," říká mluvčí ministerstva Eva Davidová. Ministerstvo průmyslu podle Davidové tuto připomínku akceptovalo a návrh opraví.

To však mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Miluše Trefancová nepotvrdila. Připustila pouze, že se vyhláška ještě může změnit, jelikož právě probíhá vypořádání připomínek.

"Připomínky, které k návrhu vyhlášky uplatnili provozovatelé sociálních služeb, budou samozřejmě po vzájemné dohodě s nimi vypořádány," říká Trefancová. V současnosti však podle ní nelze ještě říct, o jaké konkrétní změny se bude jednat.

VIDEO: Češi si potrpí na teplo, měli by pár stupňů ubrat. I já budu šetřit, říká analytik