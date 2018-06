Teplo a sucho dělá hmyzu dobře, připravte se na nové škůdce, vzkazují zahrádkářům odborníci

Letošní jaro bylo pro hmyz ideální, tvrdí Kamil Holý z Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Praha - Teplé a suché jaro prospívá hmyzu, letos je ho v přírodě víc než v minulých letech. Zahrádkáři se proto můžou setkat i se škůdci, kteří o sobě řadu let nedali vědět. Objevují se navíc nové druhy pocházející z Asie či Ameriky. Upozorňují na to odborníci, které oslovil deník Aktuálně.cz.

"Třeba v roce 2010 byly jen desetinové počty hmyzu a to bylo tím, že celé jaro propršelo. V letošním roce je to opačně, duben byl abnormálně teplý a suchý," vysvětluje Kamil Holý z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, podle nějž je při takovém počasí úmrtnost hmyzu nejmenší. Takové počasí naopak nevyhovuje houbovým chorobám, kterých je letos méně.

Holý zároveň potvrzuje, že se letos po mnoha letech objevili škůdci, kteří už řadu let neškodili. "V rámci celé České republiky je množství hmyzu standardní, ale nevylučuji, že na některých místech se lidem může zdát, že škůdců je víc než obvykle," dodal.

Podle Jana Jurocha z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského se letos lidé budou potýkat především s přemnoženými mšicemi, které se hojně vyskytují na polních plodinách a obilninách.

"Mšice způsobují přímé škody sáním na rostlinách, ale nepřímo škodí i jako významní přenašeči rostlinných virů. Virové choroby rostlin způsobují značné škody především snížením výnosů a kvality produkce," říká Juroch. Společně se mšicemi se však přemnožila také slunéčka východní, která tohoto škůdce požírají.

Entomolog Petr Šípek z Přírodovědecké fakulty UK navíc upozorňuje, že počasí není jediný faktor, který vede k přemnožení škůdců. "Nahrávají tomu také agroekosystémy. V současné době to není vidět, ale bude to velice brzy vidět a bude to velké téma," říká Šípek s odkazem na kůrovcovou kalamitu, která letos zasáhla smrkové lesy v Jeseníkách.

Do Česka migrují škůdci z jiných koutů světa

Vzhledem k vzrůstajícím teplotám a rozvoji především automobilové dopravy se také v Česku objevují druhy hmyzu, které se tu dříve vyskytovaly jen vzácně či vůbec.

"Známý je například výskyt zlatohlávka hnědého. Tento druh byl do roku 2002 v České republice v podstatě vyhynulý. Zmizel přibližně v 60. letech," říká Šípek. Dnes se podle entomologa vyskytuje až v Petrohradu.

Migrace druhů, které jsou součástí evropské fauny, podle Šípka nepředstavuje problém, protože hmyz si s sebou přináší i vlastní parazity a nemoci, takže je jeho regulace samovolná. Horší je migrace druhů, které pochází ze Severní Ameriky nebo Asie.

"Zhruba od roku 2016 je hodně na vzestupu zavíječ zimostrázový, což je můra, která se živí zimostrázem, rostlinou hojně využívanou v živých plotech," vysvětluje Šípek. Zavíječ pochází z Asie, takže u nás nemá své obvyklé parazity, a není tak přirozeně regulován.

Také Juroch potvrzuje, že se v Česku v posledních letech vyskytují nové druhy, které škodí zemědělcům. Často se jedná o škůdce ovocných stromů jako tmavka švestková a vrtule višňová. "Vzniklé škody ale bude možné vyhodnotit až po skončení této vegetační sezony," říká Juroch, který ale nepředpokládá, že škody na stromech budou fatální.

Dodává, že letos v ústavu dostávají zprávy o škodách způsobené listokazem zahradním. "Jedná se sice o mimořádný, avšak pouze lokální škodlivý výskyt tohoto brouka," uzavírá Juroch.