Taxikáři znovu protestují v pražských ulicích. Chtějí zastavit novelu zákona

Několik desítek taxikářů se v pondělí ráno sešlo na pražském Strahově, odkud zahájí protestní pochod. Akcí chtějí docílit stažení novely zákona o silniční dopravě, která by řidiče Uberu nebo Taxify zrovnoprávnila s běžnými taxikáři. Demonstranti se pěšky vydají do centra města. Hlavní shromáždění se má odehrát na Malostranském náměstí, nedaleko Poslanecké sněmovny, kde chtějí taxikáři protestovat minimálně příští tři dny.

Na místě srazu byly podle reportéra Aktuálně.cz po deváté hodině ranní jen asi tři desítky taxikářských aut. K největším loňským protestům, kdy do centra Prahy vyjely stovky taxíků, tak zřejmě bude mít dnešní demonstrace daleko.

"Není to zklamání, víme, že Praha už rezignovala, tak nás podporují spíše kraje, kde naši nekalou konkurenci zakázaly soudy. Vědí, že jen co projde novela, problém se jim zase vrátí. Většinový názor pražského taxikáře je, nechat to teď dojít k nějakému kolapsu, ke kterému určitě dojde, a snad si pak politika všimne," říká pro Aktuálně.cz Martin Běhounek že Sdružení českých taxikářů.

Co vadí taxikářům

Taxikářům je trnem v oku novela zákona, která má řidiče Uberu nebo Taxify pasovat na skutečné taxikáře. Místo taxametru jim tak legálně bude stačit aplikace a třeba místo svítilny "taxi" nalepená cedule. Zrušeny by byly i zkoušky z místopisu. Novelu už schválila vláda a teď ji bude projednávat parlament.

Podle organizátorů demonstrace tak vláda dala přednost zájmům nadnárodních firem před českými zaměstnanci. Tvrdí, že díky nižším cenám, za které řidiči s aplikacemi jezdí, lákají tyto služby zejména zaměstnance z východu Evropy.

"Ve hře není jen taxislužba, ale i suverenita a bezpečnost naší vlasti. Ve hře je také přibližně padesát tisíc pracovních míst a ohrožení naší krásné a svobodné práce, kterou zatím vykonávali naši občané. Vejde-li tato novela v platnost, bude tato práce určena pouze levné pracovní síle z východu. Českého nebo moravského taxikáře už neuživí. Teď nám jde skutečně o holou existenci," píší taxikáři v prohlášení.

Zbytek společnosti pak varují, že se podobné trendy nezastaví jen u taxislužby. "Likvidace tradičně profesionální střední třídy možná nahrává korporátnímu vykořisťování naší země a podvodu jménem sdílená ekonomika, ale také ohrožuje samotnou svobodu a demokracii v naší zemi," dodávají taxikáři.

Požadují stažení novely a její přepracovaní. Stejný protest se má v pondělí odehrát také v sousedním Polsku, kde byla přijata podobná novela. Čeští taxikáři se tak mají alespoň na dálku symbolicky spojit se svými kolegy.

Čeští řidiči taxi proti novele zákona protestují už po několikáté. Dlouhodobě jim vadí, že řidiči alternativní taxislužby nedodržují povinnosti dané zákonem pro taxikáře. Nechodí například na zkoušky z místopisu, nepatří mezi registrované taxikáře a těžko jim lze prokázat, že řádně platí daně.

Minulý rok proto šoféři tradičních taxíků pořádali celé pásmo demonstrací, během kterých svými auty několikrát blokovali dopravu v centru města či u pražského letiště.

Nová odpovědnost dispečinků

Novela zákona nenadchla ani majitele taxikářských dispečinků. Těm kromě silnější konkurence v podobě alternativních aplikací vadí i novelou zavedená odpovědnost zprostředkovatelů přepravy. Ve stručnosti by tak klasické dispečinky, ale i platformy jako Uber či Taxify, byly odpovědné za porušení zákona řidiči, kteří pro ně jezdí.

Tato část novely se ostatně nelíbí ani Uberu či Taxify. Tvrdí, že není v jejich silách splnit to, co po nich požaduje.

"Předpokládá se, že budeme odpovědní za vše, co se za jízdy stane. Když například náš uživatel poruší předpis a policista mu vezme řidičský průkaz, logicky to znamená, že už nemůže v jízdě pokračovat. Když se ale za půl hodiny sebere, pojede dál a někdo ho znovu zkontroluje, půjde pokuta za námi nebo za jakoukoliv jinou platformou. To ale přece není chování, kterému bychom mohli zabránit," řekl Aktuálně.cz v únoru Roman Sysel, regionální manažer Taxify pro střední Evropu.

V Praze podle údajů magistrátu působí 9800 taxikářů, dalších skoro 3000 šoférů jezdí pro alternativní přepravce Uber a Taxify.