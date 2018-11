Syn není schopen mluvit s policií, na Krymu byl dobrovolně, říká matka Babiše juniora

Matka Andreje Babiše mladšího poskytla rozhovor švýcarské mediální skupině Tamedia. Tvrdí, že zdravotní stav syna neumožňuje, aby mluvil s policií. Na Krym se loni podle ní vydal proto, aby unikl tlaku novinářů a nabral novou sílu.

Stav Andreje Babiše mladšího se zhoršuje, obává se jeho matka Beatrice Babišová. Podle ní nezvládá zřetelně odpovídat na dotazy policie.

V rozhovoru, z něhož cituje web švýcarského listu Tages Anzeiger, také bývalá manželka českého premiéra uvedla, že Andreje Babiše juniora už kontaktovala policie. "Současný stav jeho nemoci ale nedovoluje, aby jasně odpovídal na otázky. Musí být chráněn," řekla.

A jak zdůraznila, ona sama svého syna chránit bude. "Musím jednat jako matka, protože tato politická aféra nabyla pozoruhodných rozměrů. Můj syn je pod tlakem, což poškozuje jeho zdraví. Mám strach, že se jeho stav zhoršuje," uvedla.

S nabídkou rozhovoru přišel advokát Alexandre de Senarclens, který Babišovou zastupuje už od června. Novináři se s Babišovou setkali v jeho kanceláři. Rozhovor s Babišem juniorem ale právník odmítl. "Pan Babiš je pod neúnosným tlakem," uvedl de Senarclens. Advokát dokonce tvrdí, že se s juniorem nesetkal.

Chtěl by v klidu pracovat v Ženevě

Babišová potvrdila, že její syn byl na Krymu. "Ale určitě nebyl unesen," zdůraznila. Na Krym prý vycestoval kvůli silnému tlaku českých novinářů. "Museli jsme najít místo, kde by nabral novou sílu," řekla.

Letos v červnu byl Babiš junior podle matky hospitalizován na zvláštním oddělení univerzitní nemocnice v Ženevě. "Dnes je jeho stav stabilní, léčí se ambulantně. Chtěl by zcela upřímně nový, normální život a v klidu pracovat v Ženevě," uvedla Babišová.

Přijel pouze utěšit syna

Odmítla, že by pod tlakem svého bývalého manžela přiměla syna, aby přestal komunikovat s reportéry. "To je jen další fáma opozice a novinářů, kteří chtějí mého syna zdiskreditovat. Babiš starší je především otec, to by nikdy neudělal," řekla.

Premiér prý netlačil na syna ani během víkendové návštěvy. "Přijel pouze utěšit syna. Povídali si a hráli šachy. Byla to emotivní návštěva, o aféře se nezmínili," uvedla Babišová.