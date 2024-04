Obavy o svobodu médií rostou na Slovensku i v Maďarsku. Poláky uklidnila změna vlády

Postoj veřejnosti ke svobodě médií se v zemích visegrádské čtyřky výrazně mění. Loňská změna vlády uklidnila Poláky, naopak obavy rostou na Slovensku a v Maďarsku. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. Potvrzuje také rostoucí strach z pronikání ruského i čínského vlivu na média a veřejné mínění.

Nejvýraznějším zjištěním průzkumu Medianu pro Radu pro redakční nezávislost je prudký pokles obav o svobodu médií v Polsku, které po zvolení nové vlády klesly z loňských 71 procent na 53 procent.

To kontrastuje se situací na Slovensku a v Maďarsku, kde se obavy oproti loňskému roku naopak zvýšily. Obě vlády čelí kritice za to, jak se staví k médiím a právnímu státu. Slovenská vláda tento týden schválila zákon o televizi a rozhlasu, kterým chce veřejnoprávní médium ovládnout. Premiér Fico také odmítá komunikovat s hlavními médii a označuje je za nepřátelská.

Zatímco na Slovensku se o svobodu médií nejvíce obávají mladí lidé ve věku 18 až 24 let, v Maďarsku jsou to lidé starší 65 let. V Česku se o svobodu médií obává 51 procent respondentů, což je stejně jako v loňském roce. Největší skupinu tvoří lidé mezi 45 a 54 lety, častěji voliči SPD a ANO. Nejmenší obavy mají mladí.

Průzkum dále poukazuje na rostoucí obavy z pronikání ruské propagandy do domácích médií a veřejného mínění v zemích visegrádské čtyřky. Většina respondentů vyjádřila obavy z ruského vlivu, přičemž nejvíce to bylo v Polsku 77 procent a v Česku 69 procent. V obou zemích také panuje znepokojení z Číny. Překvapivé je, že část respondentů se obává i Evropské unie, které jsou všechny čtyři země již dvacet let členy.

Navzdory těmto obavám mají vlády silnou podporu veřejnosti v přijetí opatření na ochranu svobody médií. Převážná většina respondentů ve všech čtyřech zemích se domnívá, že by státy měly posílit legislativu na ochranu nezávislosti médií.

Většina respondentů nesouhlasí s tvrzením, že má vláda právo ovlivňovat obsah zpráv ve veřejnoprávních médiích. Nejvíce proti jsou Češi, konkrétně 78 procent.

Většina lidí ze zemí V4 podporuje Evropskou unii v udělování sankcí vládám, které do svobody médií zasahují. Nejsilnější podpora je v Polsku a na Slovensku.

"Údaje z průzkumu veřejného mínění, který trval tři roky, odhalují složitý obraz veřejného mínění o svobodě tisku ve střední Evropě. Kontrast mezi klesajícími obavami v Polsku a rostoucím znepokojením v Maďarsku a na Slovensku je zarážející," uvedla předsedkyně Rady pro redakční nezávislost Tessa Szyszkowitzová.

Průzkumu, který provedla agentura Median z pověření Rady pro redakční nezávislost a za podpory nadace Bakala Foundation, se v březnu 2024 v zemích V4 zúčastnily více než 4000 respondentů starších 18 let.