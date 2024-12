Šumava, Krkonoše a Jeseníky mají nejvíce sněhu. Vydrží tam do konce roku

Na českých horách jsou letošní Vánoce bílé. Od nadmořské výšky 800 metrů leží většinou více než deset centimetrů sněhu, na hřebenech nejvyšších hor to pak je 40 až 90 centimetrů. Sníh by navíc měl vydržet až do konce roku.

Na facebooku o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). "Po několika letech máme během vánočních svátků na horách relativně dobré sněhové podmínky a hlavně konečně také i zimní počasí," uvedli meteorologové. Od pondělí napadlo nejčastěji od jednoho do pěti centimetrů sněhu, v Jizerských horách a v Jeseníkách místy až deset centimetrů. Nejvyšší sněhová pokrývka byla dnes na šumavském Blatném vrchu, kde naměřili 96 centimetrů. Následuje šumavský Plechý s 85 centimetry a krkonošská Labská bouda, kde je pouze o centimetr sněhu méně. Přes 70 centimetrů sněhu pak je na Malém Dědu a Králickém Sněžníku v Jeseníkách. Celkově méně sněhu leží v Krušných horách a v Beskydech, z těchto oblastí je na tom nejlépe beskydská Lysá hora se 46 centimetry. "Tam, kde je aktuálně větší vrstva sněhu než jen několik cm, sníh tentokrát vydrží až do konce roku," uvedli meteorologové. V následujících dnech bude totiž na horách převládat inverzní ráz počasí, kdy bude velmi záležet na tom, kde a do jaké výšky se bude postupně vyskytovat nízká oblačnost či mlhy. Jinde bude převládat převážně slunečné počasí, ale severozápad území zpočátku částečně ovlivní teplá fronta.