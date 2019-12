Střelec z ostravské nemocnice nejspíš trpěl chorobnou úzkostí z rakoviny

Ctirad V., který v úterý ráno v čekárně traumatologické ambulance ostravské fakultní nemocnice zastřelil sedm lidí, pravděpodobně trpěl chorobnou obavou z nádorového onemocnění. Upozornil na to server Seznam Zprávy, který hovořil s jeho lékařem.

Podle informací serveru Seznam Zprávy si muž několik měsíců stěžoval na bolesti břicha a opakovaně je řešil se svým lékařem. Podstoupil tak několik vyšetření, která však žádnou diagnózu neprokázala.

Jeho lékař několik dní před útokem zaznamenal do jeho dokumentace podezření na kancerofobii, tedy chorobnou úzkost z nádorového onemocnění. Přesto jej však poslal na několik dalších vyšetření, k nimž se měl muž dostavit počátkem ledna. Navštívit měl poradnu vítkovické nemocnice pro onemocnění slinivky a CT vyšetření v ostravské fakultní nemocnici.

Příčiny potíží, na něž si muž stěžoval, lékaři při dosavadních vyšetřeních nezjistili. "Nebyla stanovena jeho diagnóza," potvrdil Seznamu ředitel ostravské nemocnice Jiří Havrlant.

Na to, že muž trpěl obavami z nevyléčitelné choroby, upozornil také jeho zaměstnavatel. "Vzal si do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit. Docházel všude. Poslední měsíc nechodil do práce, měl volno, před 14 dny přišel s tím, že je na nemocenské," uvedl Aleš Zygula, ředitel stavební společnosti, kde muž pracoval.

Mluvil o tom, že se Vánoc nedožije

Jeho slova potvrdila serveru iRozhlas také jedna ze Ctiradových blízkých. "Začal se chovat divně. Vzal si do hlavy, že má rakovinu. Výsledky měl ale v pořádku," uvedla Marie D. v rozhovoru pro server. Podle ní byl přesvědčený, že trpí rakovinou slinivky. "Byl vystresovaný z toho, že je nemocný a že mu doktoři nevěří. Mluvil pořád o tom, že se Vánoc nedožije," řekla žena, která je přesvědčena, že trpěl psychickou poruchou.

"Všechno to měl v hlavě. Z takových depresí si tu nemoc může člověk i vyvolat. Doktorka ho ale odbyla neurolem. Měla ho spíš poslat na pořádné (psychiatrické, pozn. red.) vyšetření," dodala Marie D. Podle ní si do ostravské nemocnice v úterý šel pro výsledky z vyšetření slinivky. Zároveň upozornila na pochybení policistů, které telefonicky upozornila na to, že by útočník mohl být na cestě za její vnučkou, a žádala je, aby do školy poslali ochranku.

"Hlídka přijela až za dvě hodiny. A víte s čím? Že jsem volala, že mě chce napadnout manžel a že se ho bojím. Vůbec jsem nevěřila, jak se tohle může v dnešní době stát. Kdybych do té školy nevolala já, tak vnučku ani nikdo nezajistí. Nikdo přece nemohl vědět, co se mu honí hlavou," řekla rozhlasu.

V kontaktu byl s Ctiradem V. také zpěvák David Stypka, který si s ním psal přes Facebook a potvrdil, že měl zřejmě psychické problémy. Muž ho kontaktoval poté, co zjistil, že zpěvák bojuje s rakovinou slinivky a podstupuje chemoterapie. Chtěl po něm, aby mu stejnou diagnózu potvrdil.

"Takový ten pocit, kdy si čtrnáct dní píšete na Messengeru s člověkem, co se s vámi nějak ztotožňuje, a on pak zastřelí mnoho lidí a nakonec sebe. Ctirad V. byl evidentně labilní, ale že až takhle, to jsem bohužel nepoznal. Fuck! Je mi to líto," napsal hudebník. Později doplnil, že si nic nedává za vinu, jen je mu líto lidí, kteří "to odskákali". Status později smazal. "Už tam příliš lidí vylévalo své frustrace, které s tragédií nijak nesouvisely. A pro tohle já platformu fakt poskytovat nechci," napsal.

Střelec zahájil palbu bez varování na poliklinice ostravské fakultní nemocnice v čekárně traumatologické ambulance v úterý po 7. hodině ráno. Čekající pacienty střílel z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Asi tři hodiny po útoku vrah v Děhylově na Opavsku spáchal sebevraždu.

