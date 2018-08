Demonstranti protestovali proti věznění Sencova, hladovku připomněli tichem

Padesátka lidí v úterý protestovala před ruským velvyslanectvím v Praze proti věznění režiséra Oleha Sencova.

Praha - Zhruba padesát lidí se v úterý dopoledne sešlo před ruským velvyslanectvím v Praze. Pořadatelé účastníkům rozdali masky, na kterých byl vytištěn obličej ukrajinského režiséra Oleha Sencova, který je vězněn v Rusku. V roce 2015 byl odsouzen za terorismus k dvaceti letům vězení. Za propuštění všech ukrajinských politických vězňů drží v době vydání článku 107 dní hladovku.

"Masky budeme mít na levé straně obličeje, přímo na obličeji je mít nesmíme kvůli identifikaci," upozornil před začátkem organizátor Martin Janda a přesně osm minut po desáté začal pochod podél budovy velvyslanectví.

Přítomní šli velmi pomalým krokem, byli mezi nimi mladí, staří, cizinci i děti. Část z nich tvořili herci z divadla Continuo, kde se celá myšlenka zrodila. Inspirací jim bylo představení Poledne, které pojednává o protestu osmi statečných na Rudém náměstí v roce 1968. "Tito lidé byli za pět minut od začátku protestu zatčeni a strávili tři až pět let ve vězení," vysvětlil Janda.

Většina účastníků držela v rukou nápisy "Je suis Sencov" nebo "S. O. S." jako zkratku slov "Save Oleh Sencov". Některé vzkazy byly napsány v ruštině, další žádaly záchranu politických vězňů.

"Atmosféra pochodu pro mě byla velmi silná, to, že jsme šli velmi pomalu a všichni měli tu masku," popisuje aktivista Mikuláš Minář. Pochod trval celkem 107 minut. Každá minuta představovala jeden den Sencovovy hladovky.

Akce skončila u bran ruského velvyslanectví, symbolicky za pět minut dvanáct. Na závěr protestu napsali účastníci na masky vzkazy, které si podle organizátorů měl převzít velvyslanec. Nikdo z ambasády ale s účastníky mluvit nepřišel.

"Věřili jsme tomu, že přijde, ač jsme měli z různých stran informace, že se to stát nemusí," okomentoval nepřítomnost velvyslance Janda. Popsané fotografie tedy odevzdal alespoň do schránky před ambasádou.

Podle něj udělala česká vláda pro záchranu ukrajinského režiséra již vše, co bylo v jejích silách. Přesto by byl rád, kdyby se podařilo podniknout další kroky. "Těch vězňů je tam mnoho. To, že jsme tady zmínili Sencova, je vlastně ikonizování jednoho člověka," uzavřel Janda.