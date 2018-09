Štěpánek: Faltýnek mi řekl, že v radě má znít i kritika ČT. Kavčí hory odpálit nechci

Hnutí ANO nominovalo do volby člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petra Štěpánka, který otevřeně vyzývá k likvidaci České televize. Ostře a místy i vulgárně se na svých sociálních sítích vyjadřoval i k samotnému hnutí a jeho šéfovi Andreji Babišovi. Štěpánek se však před oznámením nominace sešel s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem a vše si vyříkali. "Odpověděl mi, že jim to nevadí a že naopak aspoň nebudou podezřívaní, že si tam posílají nějakého svého nohsleda. A naopak že oceňují moji kritičnost a schopnost o těch tématech mluvit a argumentovat," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Petr Štěpánek.

Aktuálně.cz: Překvapila vás nominace od hnutí ANO? Jste jeho častým kritikem.

Petr Štěpánek: Určitě. Ono je to celé trochu jinak. Odvyprávím vám příběh. Ležím minulý týden na břehu u moře, zvoní mi telefon a na druhém konci poslanec, nikoliv z hnutí ANO, zdali bych neměl zájem kandidovat do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Já jsem k tomu byl skeptický, protože kdo by mě tam zvolil? Coby publicista nešetřím nikoho a mlátím je všechny po hlavě.

On povídá, že co se týká médií, oceňuje moji názorovou konzistentnost a kritičnost a že o tom bude jednat. Takže jsem neřekl "ne". Ve středu volal znova, že ta podpora vypadá velmi dobře, ale že to hnutí ANO chce zprocesovat tak, že mě navrhnou oni. Tak mě to zaskočilo, překvapilo, protože o ANO a Babišovi jsem se vyjadřoval častokrát velmi kriticky. Pak jsem se vrátil do republiky a ještě před podáním kandidatury jsem hovořil s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem.

O čem jste spolu mluvili?

Vyříkali jsme si nějaké věci. Ptal jsem se ho, jestli jim nevadí má kritika ANO. A on mi odpověděl, že jim to nevadí a že naopak aspoň nebudou podezřívaní, že si tam posílají nějakého svého nohsleda. A že oceňují moji kritičnost a schopnost o těch tématech mluvit a argumentovat. A že v takovém orgánu mají zaznívat kritické názory, i co se týká České televize.

Faltýnek se nevyjádřil Redakce Aktuálně.cz se snažila předsedu poslaneckého hnutí ANO Jaroslava Faltýnka konfrontovat s odpověďmi Petra Štěpánka. Faltýnek však na otázky týkající se zmiňované schůzky nereagoval.

On si vás tedy pozval kvůli případné nominaci?

Já jsem byl v zahraničí a celé to probíhalo po telefonu, takže tehdy jsme se viděli poprvé v životě.

Sdílíte ostré - někdy až vulgární - názory na ANO. Jak tedy probíhala ta diskuse? Jak jste si to vysvětlovali?

Úplně normálně se sešli civilizovaní vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří spolu pohovořili o té nominaci.

A můžeme podobně ostré příspěvky o hnutí ANO od vás očekávat i nadále?

Jsou přece různé role. Jedna role je, když si sednete večer k Facebooku a povídáte si s kamarády a sem tam vypustíte klidně jadrnější slova. Já vždycky říkám, že sociální sítě jsou svého druhu hospoda. A u nás na venkově se takhle mluví. Jiná role je být publicista. A já jako publicista nikoho nešetřím. A jiná role je být členem regulačního orgánu. A já říkám, že se ty role nemají míchat.

Jsem soukromá osoba, úplně nezávislý publicista a mlátím politiky hlava nehlava. Jiná věc je sedět v RRTV, kde jste v úplně jiné sociální roli. A nemám potřebu tyhle dvě role míchat.

Co to bude tedy pro vás znamenat?

Nemůžete být zároveň členem nezávislého regulačního orgánu a zároveň se navážet do politiků, a je jedno jakých politických stran. Asi bych psal dále o věcech, které se týkají médií, ale asi bych přestal být politickým komentátorem.

Mluvil jste o poslanci, který byl z jiné strany a který jako první přišel s tím, že byste mohl být nominován do RRTV. O koho šlo?

To nebudu říkat, ale ve skutečnosti je to tak, že ta moje kandidatura má podporu ze tří nebo ze čtyř politických stran.

A můžete jmenovat alespoň některé poslance z jiných stran?

Nebudu jmenovat, k tomu nejsem autorizován. To nebudu říkat. Já nevím, proč se dohodli tak, že to nakonec navrhne ANO. Dohodli se tak a já jsem to prostě akceptoval.

Na sociálních sítích jste psal, že by se Kavčí hory měly podminovat a zmáčknout knoflík. Jak jste to myslel?

To je samozřejmě bonmot. To je zkratka. Přece žádný svéprávný člověk si to nemůže vykládat tak, že si vezmu vrtačku, navrtám to tam a vezmu doutnák a pak to zapálím, aby to bouchlo. Možná teda jenom cenzoři z Facebooku, kteří mě kvůli tomu zablokovali. Nějaký dobrák okamžitě bonzoval, takže teď si o sobě na Facebooku čtu různé věci a nemůžu na to reagovat.

To je přece tak, že v České republice žije spousta lidí, kteří jsou k ČT kritičtí. Někteří velmi kritičtí. Jsou lidé, kteří si myslí, že veřejnoprávní média vůbec nepotřebujeme. A to je přece stejně legitimní názor jako ten, že naopak bez veřejnoprávních médií nemůžeme existovat. A o tom se přece má vést diskuse. Já nejsem natolik naivní, abych žil v představě, že se najde 101 poslanců a 41 senátorů, kteří odhlasují zrušení ČT. Jsem ale hluboce přesvědčen, že ČT zdaleka neplní svoje zákonné povinnosti tak, jak by měla.

Proč si to myslíte?

Hlavní problém České televize není v tom, co vysílá. Ale v tom, co nevysílá. Jestli opravdu dává prostor všem politickým a ideovým směrům a názorům, zda její výběr hostů skutečně reprezentuje celou názorovou škálu.

Můžete uvést nějaký příklad?

Kdybychom to měli brát podle České televize, tak v Německu nebydlí nikdo jiný než Jaroslav Šonka (politolog a publicista, pozn. red.) a ve Spojených státech nebydlí nikdo jiný než Igor Lukeš (profesor historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě, pozn. red.). Těch expertů, kteří mají častokrát úplně opačné názory, je samozřejmě více. Já bych to možná nazval tak, že to je zčásti lenost nenajít si i jiné mluvící hlavy.

Ve vysílání ale dostávají prostor i lidé s jinými názory. Hodně diskutovaná byla například debata s vámi zmiňovaným Igorem Lukešem a Ladislavem Jaklem.

Jasně, ale teď se podívejte, kolikrát je tam zvaný Lukeš a kolikrát Jakl. Já to teď nechci rozvádět. Každopádně kritický pohled na Českou televizi je stejně legitimní jako její velebení. A o tom se má vést společenská diskuse.

Teď jsem zaznamenal, že skupinka aktivistů protestuje proti tomu, aby Štěpánek seděl v RRTV. Mně to připadá úplně k smíchu. Rada má třináct členů, je to kolektivní orgán. Oni se tak strašně bojí, že tam může sedět jeden jediný člověk, který má opravdu kritické názory. Vždyť je to přece v demokracii zralé, že se střetávají různé názory. A o těch se diskutuje a pak se hlasuje. To je demokracie. Ne že někoho zařízneme dopředu a ten tam nesmí, protože ošklivě mluví o ČT. To je přece nesmysl.

Lidé vám asi nevyčítají kritiku ČT, ale spíše její formu. Už jsem mluvil o vašem příspěvku o podminování Kavčích hor, v dalším příspěvku jste ji zase označil za "zločineckou organizaci".

Nezlobte se na mě, jestliže Česká televize dětem przní hlavy. Třeba to, co nedávno ve Zprávičkách vysílala o Izraeli, je zločin. To se na mě nezlobte, to je opravdu zločin.

O jaký zločin jde?

Zločin prznění nebohých dětí.

Názory na ČT budete prosazovat i v radě, když budete zvolen?

Nebuďte naivní. O zrušení ČT se nerozhoduje v RRTV. Jestliže si o tom myslím tohle nebo ono, je úplně vedlejší. Já říkám, že by se o podobě veřejnoprávních médií měla vést široká společenská diskuse, a nežiji v iluzi, že ji někdo zruší. Měla by ale mít trochu jinou podobu a být otevřená většímu spektru názorů.

Rada má být objektivní. Dokážete se oprostit od těchto názorů, až budete rozhodovat o České televizi?

Ale to je přece nesmysl, co říkáte. Nezávislost rady je v tom, že se nenechá jako kolektiv nebo jako jednotlivci ovlivňovat. Ale každý ze 13 lidí, kteří tam hlasují, má nějaké své názory a ty tam hájí. A v tom je ta demokracie. To si myslíte, že existuje 13 bezpohlavních lidí, kteří nemají žádné své politické a mediální názory a jsou všichni objektivní? Výsledná podoba toho, co rada odhlasuje, je jakési zprůměrování jednotlivých subjektivních názorů. O tom to je.