Státní maturity čekají dvě hlavní změny. Nejméně úspěšný předmět bude nově povinný

před 33 minutami

Státní maturity projdou změnou. Studenti už za pár let budou skládat maturitu ze tří povinných částí - českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. Slohové práce už nebudou hodnoceny centrálně, ale vrátí se do kompetence škol. Stát tak bude hodnotit pouze didaktické testy. Změny plynou z novely školského zákona, kterou ministr školství Robert Plaga poslal koncem února do připomínkového meziresortního řízení.

V současnosti musí studenti povinně maturovat z českého jazyka a pak si mohou vybrat, zda chtějí cizí jazyk, nebo matematiku. Za pár let by však to však mělo být jinak. Slohovky budou hodnotit opět školy samy Od školního roku 2020/2021 se má státní maturita omezit na didaktické testy, jež vyhodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Znamená to, že ústní zkoušky a písemné práce z češtiny a cizích jazyků budou hodnotit školy, jako tomu bylo dřív. Ministerstvo školství tak vyslyšelo kritiku učitelů češtiny, kterým se centrální hodnocení nelíbilo. "Myslím si, že to je krok správným směrem. Třeba v případě slohových prací celý proces státní maturity prodlužovalo období nejistoty. Nejenom já, ale i studenti nebo odborná veřejnost není přesvědčena o tom, že je přínosné slohy centrálně hodnotit. Navíc si nemyslím, že bychom centrálním hodnocením dosáhli objektivnějšího hodnocení. Myslím, že tato chvíle je vhodná k tomu vrátit hodnocení slohů zpátky do škol," řekl k tomu Plaga pro Aktuálně.cz Neznamená to však, že se snižuje laťka u maturit, pouze se jejich část vrací do škol. "Stát bude dál kontrolovat kvalitu maturit na úrovni didaktických testů," dodal Plaga. Finské děti jsou ve škole méně a excelují. Třída už tady není kostel, říká učitelka číst článek Změny ve státních maturitách vítá například Společnost učitelů českého jazyka a literatury. "Je to rozumné, školy budou moci přizpůsobit zkoušky svým studentům. Pro gymnázia bylo dvacet knih v četbě málo, formální analýza jednoho díla zase nedávala prostor pro interpretace a srovnávání několika děl. Odborné školy mají jiná specifika. Školy si budou moci model ponechat, nebo vytvořit jiný. Co se slohů týče, učitelům i studentům vadila nízká časová dotace, nevhodná témata i neprůhledné hodnocení," říká mluvčí společnosti Veronika Valíková. Ministerstvo chce dle vlastního vysvětlení novelou posílit vztah mezi hodnotícím učitelem a žákem. Učitel bude mít podle resortu možnost žákovi podrobně vysvětlit hodnocení a zodpovědět případné dotazy. Maturita z matematiky se odkládá Povinně maturovat z matematiky měli nejdříve v roce 2020 studenti gymnázií a lyceí, o rok později pak ostatní školy s výjimkou zdravotnických, sociálních a uměleckých oborů. Plaga však nedávno řekl, že chce termín sladit a posunout o rok tak, aby i gymnázia a lycea maturovala z matematiky až v roce 2021/2022. Plaga chce vrátit učitelům prestiž. Dlouho jsme hřešili na to, že skousnou vše, říká číst článek "Postupný náběh u povinné maturity z matematiky vyvolával určitou nerovnováhu a nestejný přístup. Je správné termín sjednotit, aby byl rovný přístup ke všem, kteří maturitu mají mít povinnou," řekl k tomu Plaga pro Aktuálně.cz Maturovat z matematiky se přitom středoškolákům nechce. Počet těch, kteří si ji vyberou, pořád klesá. Zatímco loni si ji vybralo 23 procent, letos už to bylo jen 21 procent (17 040) z celkového počtu studentů přihlášených k maturitě. Matematika je navíc nejméně úspěšným maturitním předmětem, loni z ní podle údajů Cermatu propadlo 22,3 procenta studentů. "Musíme lépe definovat zkušební obsah, aby se studenti s matematikou mohli lépe ztotožnit. Ten strašák studijní neúspěšnosti u maturit tady samozřejmě je, přesto si myslím, že matematika je důležitá, a pokud bude dobře nastavená, tak může studenty i bavit a mohou se k maturitě připravovat lépe," odpověděl Plaga na otázku, zda se nebojí, že povinná maturita z matematiky počet neúspěšných maturantů ještě zvýší. Maturity v číslech Letos začnou maturitní zkoušky 10. dubna písemnou prací z českého jazyka a literatury. K maturitě se letos přihlásilo 80 644 žáků. Největší zájem mají o angličtinu, ze které chce maturovat téměř 55 tisíc z nich. Naopak nejmenší zájem je o francouzštinu, kterou zvolilo pouze 83 studentů. "Dívek se na jaře ke zkouškám plánuje dostavit 43 905, chlapců 36 739. Ve srovnání s jarním termínem 2018 je letos o 300 přihlášených více," říká ředitelka Cermat Michaela Kleňhová.