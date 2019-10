Stát se nemusí omlouvat Peroutkově vnučce za výroky prezidenta o novináři

Vnučka novináře Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová se zatím nedočká omluvy za slova prezidenta Miloše Zemana, že Peroutka byl fascinován nacismem a napsal článek Hitler je gentleman. Rozhodla o tom soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Iveta Nedozrálová. Nyní verdikt, který není pravomocný, odůvodňuje.

"Prezident republiky svým projevem žádné právní normy stanovené zákonem neporušil a není tak splněna podmínka pro omluvu žalobkyni," uvedla soudkyně.

Soud Kaslové omluvu před třemi lety přiznal. Tehdy se jí měla omluvit prezidentská kancelář - prezident je totiž chráněn indemnitou a není jej možné žalovat.

Kancelář to ale odmítla a podala dovolání k Nejvyššímu soudu, který loni vrátil případ na začátek. Podle něj za totiž za Zemanova slova neodpovídá Kancelář prezidenta republiky, ale ministerstvo financí, protože Zeman je vlastně státní úředník. A soudy neměly případ posuzovat jako spor o ochranu osobnosti, ale jako nesprávný úřední postup.

Soud proto nyní řešil žalobu proti ministerstvu financí. Zeman je ve sporu na vlastní žádost vedlejším účastníkem. Soudkyně Nedozrálová ve čtvrtek rozhodla, že se resort omlouvat nemusí. Kaslová trvá na tom, aby omluvu zveřejnilo na webu jak ministerstvo, tak i Hrad.

Vlevo dole

Zeman žalovaná slova pronesl na konferenci k výročí osvobození Osvětimi v lednu 2015. Poté upřesnil, že článek "Hitler je gentleman" viděl v časopise Přítomnost "vlevo dole." Nedokázal to ale doložit. Zeman v této souvislosti připsal Peroutkovi i další sporný výrok "nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výt s vlky" - jak se ale vzápětí ukázalo, autorem tohoto citátu je Jan Stráský.

Na otázku, jestli by nebylo jednodušší než se pět let soudit, aby se prezident za tvrzení, které nemůže doložit, omluvil, reagoval jeho advokát po minulém jednání, že prezident se vlastně již omluvil. "Již před čtyřmi lety se omluvil, že ten článek nebyl dohledán," uvedl. Na reakci, že to ale není omluva za nepravdivý výrok, dodal: "Prezident republiky byl nařčen ze lži. Lež je vědomá nepravda. A jak ze současného vyjadřování, tak z důkazních návrhů, vyplývá, že to v žádném případě nepravda není."

Podle Nespaly ani není důvod, aby se prezident omlouval v budoucnu. "Předmětem tohoto řízení je vztah mezi Českou republikou a paní Terezií Kaslovou," uvedl s tím, že spor se tak vlastně prezidenta už netýká. "My máme zájem, aby čest a postavení prezidenta republiky bylo shledáno správným," dodal advokát Marek Nespala.

Soud na jednání minulý týden přehrál i záznam tiskové konference, na níž Zeman slíbil, že novinářům dodá číslo a den vydání zmíněné Přítomnosti. A dodal, že Peroutku pokládá za největšího českého novináře vedle Karla Havlíčka Borovského a že jeho obdiv k němu nemizí.

Prezident nezodpovídá za to, jaké lži pronese?

"I kdyby pan prezident stokrát řekl, že Ferdinand Peroutka patří mezi jeho nejoblíbenější novináře, stále to nemůže zhojit, že ho druhým dechem označí za - nechci používat expresivní výraz nácka, ale tedy za osobu, která byla národním socialismem poblouzněna," reagoval advokát Peroutkové František Vyskočil.

"Tady už nejde o Ferdinanda Peroutku. Soud posuzuje, co může prezident říkat ve svých veřejných projevech," poukázal. "Kdybychom připustili, že by té žalobě nebylo vyhověno, tak se nám dostává poměrně špatné zprávy, že prezident nezodpovídá za to, koho všeho pozuráží, a jaké lži pronese," dodal.

