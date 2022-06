Starostům a nezávislým se rozpadlo vedení. Nové budou volit už o prázdninách

Původně plánovalo hnutí svůj mimořádný sněm až na podzim, uspíšení si ale vynutila mimo jiné korupční kauza pražského politika Petra Hlubučka (STAN), která politicky smetla také dosavadního ministra vnitra a místopředsedu Starostů Petra Gazdíka.

"Doufáme, že se sněm povede svolat v půlce prázdnin. Byl bych rád, kdyby to bylo na konci července," uvedl dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce vicepremiér a předseda Starostů Vít Rakušan.

Hnutí se po dnešku opět snížil počet členů již tak rozpadlého nejužšího vedení. Petr Gazdík totiž oznámil, že skončí nejen ve vládě, ale i ve vedení strany. Ze čtveřice řadových místopředsedů tak zůstane Starostům pouze místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová. V březnu totiž na post rezignoval europoslanec Stanislav Polčák, poslední z místopředsedů Věslav Michalik před týdnem náhle zemřel. A první místopředseda Jan Farský pak v posledních měsících tráví čas v USA, kde je na stipendijním pobytu.

Podle Rakušana by se měly ve vedení objevit nové tváře. Řekl, že by si ve vrcholných rolích dokázal představit své nejbližší spolupracovníky jako středočeskou hejtmanku Petru Peckovou, ministra průmyslu Jozefa Síkelu, místopředsedu poslaneckého klubu Lukáše Vlčka či poslankyni Michaelu Šebelovou.

On sám chce v čele hnutí pokračovat, mimo jiné kvůli vládnímu angažmá Starostů. Nebylo by podle něj zdravé a dobré, kdyby ministr vnitra a vicepremiér nebyl ve vedení vlastní strany. "I to je jeden z důvodů, kterými budu argumentovat při své obhajobě," uvedl. Starostové volili vedení naposledy loni v srpnu, řádný sněm by se tak měl za normálních okolností konat až za rok.